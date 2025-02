Madagascar: Ambassadeurs de Suisse et de Suède - Présentation de lettres de créance auprès d'Andry Rajoelina

Deux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance auprès du président Andry Rajoelina hier, au Palais d'Iavoloha. Il s'agit de l'ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Suisse, Stefano Toscano, et de l'ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Suède, Mette Sunnergren. Renforcement des liens de coopération et recherche d'opportunités de collaboration étaient au menu de ces deux rencontres.

Le nouvel ambassadeur de la Suisse a souligné l'alignement de la stratégie de son pays au profit de l'Afrique pour la période 2025-2028, avec comme priorités les domaines de la paix et de la sécurité, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Pour ce qui est du Royaume de Suède, le président Andry Rajoelina et SEM Mette Sunnergren ont évoqué l'intensification de la coopération dans différents domaines stratégiques, en l'occurrence les énergies renouvelables, l'agriculture et la recherche agronomique.

Le locataire d'Iavoloha a également sollicité la Suède pour soutenir la Grande Île à moderniser et innover le secteur des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). La nouvelle ambassadrice, quant à elle, s'est engagée à faire la promotion de Madagascar auprès des organisations et du secteur privé suédois afin de faciliter de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération.