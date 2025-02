Afrique: Les Young Africans s'offrent l'entraîneur Algérien Miloud Hamdi

Le mardi 04 février, les Young Africans ont désigné l'entraîneur algérien Miloud Hamdi à la tête de leur encadrement technique. Ce dernier succède à Siad Ramovic, dont l'aventure avec le club s'est terminée, il y a peu. Le club tanzanien a annoncé l'accord avec l'entraîneur algérien, Miloud Hamdi, dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de médias sociaux.

Les Young Africans ont également révélé le départ de leur désormais ex entraîneur serbe, Siad Ramović, et de son assistant Mustafa Kodro. Les Young Africans, veulent s'appuyer sur l'expérience de l'entraîneur Miloud Hamdi pour aller à la conquête de nouveaux trophées sur le plan local mais aussi à l'échelle continentale.L'entraîneur algérien Hamdi a une grande expérience au niveau continental.

Il a été à la tête de plusieurs clubs algériens, tels que l'USM Alger, avec lequel il a disputé la finale de la Ligue des Champions CAF Total Energies au cours de la saison2015-2016, la Jeunesse Sportive de Kabilye et le Club Sportif Constantine, ainsi que le Club marocain de la renaissance de Berkane.

"La direction des Young Africans a conclu un accord entre les parties pour mettre fin au contrat avec l'entraîneur Siad Ramović et son assistant Mustafa Kodro. Dans une autre étape, les Young Africans annoncent l'arrivée de son nouvel entraîneur, Miloud Hamdi, qui a la nationalité algérienne et française.", a annoncé le club "L'entraîneur Hamdi, qui possède une expérience considérable en matière d'entraînement du football, ajoute le communiqué, a déjà travaillé en Europe, en Asie et en Afrique et rejoindra immédiatement l'équipe pour commencer ses nouvelles fonctions. En plus de son expérience, l'entraîneur a réalisé de grands succès dans le football africain, remportant le titre de champion d'Algérie et disputant la finale de la Ligue des Champions Africaine lors de la saison 2015-2016 avec l'USM Alger"

Les espoirs des fans des Young Africans Africains reposent désormais sur les épaules de son nouvel entraîneur. Ils comptent sur son nouveau leadership pour viser de nouveaux succès.