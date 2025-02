Afrique: Des stats en folie - Le continent en Coupe du Monde

Des chiffres qui pourraient vous surprendre. Cette semaine, focus sur la performance de l'Afrique en Coupe du Monde avec la reprise des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 le mois prochain.

4

Le nombre de pays africains ayant franchi les quarts de finale en Coupe du Monde. Le Cameroun a été le premier en 1990, suivi par le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Le Maroc a fait encore mieux lors du dernier tournoi au Qatar en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales, finissant à la quatrième place.

8

Le nombre record de participations en Coupe du Monde pour le Cameroun, surpassant tous les autres pays africains. Les Lions Indomptables ont fait leurs débuts en 1982 en Espagne, rentrant chez eux invaincus après avoir fait match nul lors de leurs trois matchs de groupe. En 1990, ils ont battu l'Argentine, la Colombie et la Roumanie en route vers les quarts de finale, mais après six autres participations, ils n'ont pas dépassé le premier tour, bien qu'ils aient battu le Brésil 1-0 lors de la dernière édition au Qatar.

13

Le nombre de pays africains ayant pris part à la Coupe du Monde. Après le Cameroun avec huit apparitions, viennent le Maroc, le Nigeria et la Tunisie avec six participations chacun. Les autres pays ayant qualifié sont l'Algérie (4), le Ghana (4), la Côte d'Ivoire (3), l'Égypte (3), le Sénégal (3), l'Afrique du Sud (3), l'Angola (1), le Togo (1) et le Zaïre (aujourd'hui la République Démocratique du Congo) en 1974.

37

Le nombre de victoires des équipes africaines en Coupe du Monde. La première victoire est intervenue en 1978 lorsque la Tunisie a battu le Mexique lors de leur premier match de groupe à Rosario, en Argentine. Le Nigeria détient le record avec six victoires en 16 matchs répartis sur six Coupes du Monde. Ils ont battu la Bulgarie et la Grèce en 1994, à nouveau la Bulgarie et l'Espagne en 1998, la Bosnie-Herzégovine (1998) et l'Islande (2018).

157

Le nombre total de buts inscrits par les équipes africaines en Coupe du Monde. Le premier buteur africain fut Abdel Rahman Fawzi, auteur d'un doublé pour l'Égypte contre la Hongrie à Naples lors des finales de 1934. Le dernier but africain en Coupe du Monde a été inscrit par le défenseur marocain Achraf Dari, lors des premières minutes du match pour la troisième place contre la Croatie au Qatar.