Ile Maurice: Situation alarmante des réservoirs

Les niveaux d'eau des principaux réservoirs du pays sont en baisse dramatique, mettant en péril l'approvisionnement en eau potable et l'écosystème environnant. Une équipe de journalistes s'est rendue sur le terrain, hier, pour observer de près la situation des trois réservoirs stratégiques de l'île : Midlands Dam, Piton-du-Milieu et La Nicolière. Leur constat est sans appel : la situation est critique et il faudrait agir d'urgence. Selon les derniers chiffres, le taux de remplissage des sept principaux réservoirs de l'île est de 39,6 % contre 94,4 % à la même période en 2024.

Midlands Dam

Baisse préoccupante

Le Midlands Dam, qui fournit une quantité importante d'eau potable à la population, affiche un niveau de remplissage de seulement 38 %, soit un déficit de 16 millions de mètres cubes. Ce chiffre est bien en dessous des moyennes saisonnières et inquiète les autorités. Ce réservoir est désormais sous pression. Sur place, le paysage est frappant : les berges habituellement submergées sont désormais visibles et des fissures commencent à apparaître dans le sol aux abords du réservoir. «Si les précipitations ne reviennent pas rapidement, nous allons devoir réglementer encore plus strictement la distribution d'eau», explique Varun Bissessur, directeur adjoint de la Water Resources Commission (WRC), présent sur le site.

Piton-du-milieu

Sol craquelé sous l'effet de la sécheresse

La situation à Piton-du-Milieu est encore plus dramatique. Avec un taux de remplissage tombé à 39,1 %, le sol autour du réservoir commence à se fissurer sous l'effet de la chaleur et du manque d'humidité. Les images capturées par nos photographes montrent une surface désolée, où l'eau s'est rétractée, laissant place à des crevasses impressionnantes. La baisse des taux d'eau dans les réservoirs entraîne une baisse de la distribution d'eau également. «Beaucoup de régions de l'Est sont affectées suite à cette situation à Piton-du-Milieu, comme Lallmatie», souligne Fadil Bhowarkan, Principal Engineer de l'Est.

La Nicolière

Arbres en détresse

Le réservoir de La Nicolière, qui d'habitude offre un paysage verdoyant, se transforme peu à peu en un terrain aride. Avec un taux de remplissage à 39,4 %, l'impact de la sécheresse est visible non seulement sur le niveau d'eau, mais aussi sur la végétation environnante. Plusieurs arbres ont commencé à se dessécher, leur feuillage jaunissant sous le soleil brûlant.

Face à cette situation critique, le directeur adjoint de la WRC, partage son inquiétude. «La situation est sans précédent. Nous faisons face à un déficit de précipitations très marqué et une consommation d'eau qui continue d'augmenter. Il est crucial que chacun prenne conscience de l'importance d'économiser cette ressource précieuse.» Il ajoute aussi que l'idée de creuser et d'enlever la terre dans les réservoirs pour augmenter leur capacité de stockage a été envisagée mais des tests ont démontré que cette solution n'est pas viable. En effet, les études menées ont révélé que l'excavation ne permettrait pas un gain significatif en termes de stockage d'eau.

L'inquiétude grandit alors que, selon les estimations de la CWA, l'absence de fortes pluies dans les prochaines semaines pourrait faire chuter le niveau des réservoirs jusqu'à un seuil critique d'ici la fin de mars. En attendant, la priorité est de limiter la consommation d'eau et de s'adapter à cette réalité climatique de plus en plus préoccupante.