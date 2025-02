Ile Maurice: Cyril Gangnard est le nouveau CEO de Brinks

La direction régionale de Brink's, filiale du Groupe américain Brink's Inc, a entériné la nomination de Cyril Gangnard comme CEO de Brink's Maurice et Brink's Océan Indien à compter du 1er février 2025. Il succède ainsi à Eric Rey, qui lui a transmis le relais après 18 ans au sein de l'entreprise phare dans le secteur de la sécurité à Maurice et dans la région.

Cyril Gangnard compte 16 années d'expérience au sein de Brink's et a une connaissance locale et régionale approfondie du marché de la sécurité. Il a été Chief Operating Officer, Directeur des Opérations du Cash Management et Directeur Marketing & Business Development de Brink's Océan Indien.

Le nouveau CEO ambitionne de renforcer la position de leader de Brink's sur le marché de la sécurité dans l'océan Indien, au travers notamment de solutions technologiques innovantes telles que les coffres intelligents de dépôts d'espèces (DRS = Digital Retail Solutions) et la modernisation des offres de sécurité sur sites (ISS = Integrated Security Solutions).

Rappelons que le Groupe Brink's, coté à la Bourse de New York, compte 52 filiales dans le monde. Celles de Maurice, Réunion/Mayotte et Madagascar se positionnent sous l'ombrelle Brink's Océan Indien dont le siège social se trouve à Maurice, à Solitude.

Brink's est présente à Maurice sur quatre pôles d'activité, à savoir: