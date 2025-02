Madagascar: Talatamaty - Deux trafiquants chinois envoyés en prison

Dix-sept tortues et des baobabs nains ont été saisis, dimanche, à Talatamaty, au domicile de deux Chinois. Ces récidivistes ont été placés en détention préventive.

TRAFIC de tortues et de baobabs nains. Ce crime a été mis à nu par les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), dimanche, à Talatamaty. Le parquet a délivré un mandat de dépôt contre deux ressortissants chinois impliqués dans cette affaire.

Ces individus ont collecté des tortues destinées à être exportées illicitement. Toute forme d'exploitation de ces animaux est interdite et ils sont inscrits dans l'annexe I de la Convention de Washington ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites).

Lors d'une perquisition menée chez les suspects, cinq « Astrochelys yniphora » et douze Astrochelys radiata ont été découverts. Les reptiles de la première espèce sont devenus de moins en moins nombreux, principalement à cause du trafic.

Très appréciés

Au cours de la même fouille, des baobabs nains, qui sont aussi des plantes protégées, ont été également saisis dans la maison. Selon l'enquête judiciaire, les deux Chinois se livraient à cette activité criminelle depuis longtemps. L'un d'eux avait déjà été incarcéré à Madagascar pour une affaire de trafic de tortues, ce qui fait de lui un récidiviste.

Selon un article publié le 2 mai 2024 par khaosodenglish.com, une tortue étoilée se vend à 120 578 558,20 ariary ou plus en Chine et à 12 057 855,82 ariary en Thaïlande. Dans des pays asiatiques comme la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, les tortues sont des animaux de compagnie très appréciés et considérés comme des porte-bonheurs, selon le même site d'informations.

Rien qu'en janvier, le MEDD, en collaboration avec la Police et la Gendarmerie nationales, a annoncé le démantèlement d'un réseau international de trafiquants, à la suite de la saisie de huit cents tortues à Mahajanga. Deux autres Chinois basés en Tanzanie, chargés de la distribution de leur butin vers l'Asie, figuraient parmi les dix-neuf suspects arrêtés et placés derrière les barreaux, les hommes à Tsiafahy et les six femmes à Antanimora.

La ligne verte 955 reste toujours disponible pour recevoir tout renseignement de la part de personnes de bonne volonté.