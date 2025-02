Madagascar: Conte et légende - Le projet « Atsangano » veut séduire les jeunes

Hier après-midi, une dizaine d'enfants ont participé à un atelier inspiré par l'oeuvre participative « Atsangano ». Ce projet vise à préserver et transmettre les « angano », contes traditionnels malgaches, tout en nourrissant l'imaginaire des plus jeunes.

Atsangano , une bibliothèque vivante composée de ving-trois sculptures métalliques et de deux cents oeufs, offre une approche métaphorique et artistique des histoires écrites et non écrites. Les sculptures symbolisent les livres existants, tandis que les oeufs incarnent les récits encore méconnus ou non documentés qui attendent d'éclore.

L'originalité de l'oeuvre réside dans son extension numérique. Grâce à une application développée exclusivement, disponible uniquement sur la tablette de la Fondation H, cette bibliothèque sculpturale prend une dimension interactive. Joey Anderasoa a elle-même conçu les couvertures numériques des livres présents dans l'application, s'appuyant sur les titres fournis par plusieurs écrivains malgaches.

Le livre central utilisé lors de cet atelier, « Jomasoa et Evelonandrojoma », met en avant une héroïne pour valoriser le rôle des figures féminines dans les récits. À travers des activités pédagogiques et interactives, les enfants de 6 à 12 ans ont été invités à explorer l'univers de l'oeuvre et à contribuer, à leur manière, à la création littéraire.

Témoignage vibrant

L'atelier s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout a commencé par la présentation de l'oeuvre « Atsangano », accompagnée d'une initiation aux « angano » et à leur philosophie, dans le but d'ancrer chez les enfants l'importance des figures héroïques. Les participants ont ensuite exploré les livres virtuels de l'application, découvrant diverses catégories de titres.

Après une écoute attentive du conte traditionnel « Jomasoa et Evelonandrojoma », l'atelier a basculé dans une phase créative. Les enfants ont été invités à imaginer et à écrire leur propre version de la fin de l'histoire, aidés par des papiers en forme d'oeufs. Leurs créations ont été assemblées, oeuf par oeuf, pour former un petit livre, un témoignage vibrant de leur imagination et de leur compréhension des récits partagés.

Joey Anderasoa ne cesse de rappeler l'importance de documenter et de transmettre les récits ancestraux. En encourageant les aînés à écrire les contes qu'elles ont entendus dans leur jeunesse, elle espère préserver ces trésors oraux pour les générations futures. « Atsangano » est une invitation à prendre conscience de la richesse de notre patrimoine immatériel et à le transformer en un héritage accessible à tous.

Cet atelier, alliant découverte, créativité et transmission, a offert aux enfants une expérience unique. À travers leur participation, ils ont non seulement découvert l'univers des « angano », mais aussi contribué, à leur manière, à leur préservation.

Avec « Atsangano », Joey Anderasoa trace un pont entre passé et modernité, entre tradition et innovation. Une initiative qui illustre à merveille la richesse et la vivacité de la culture malgache, tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour sa transmission à l'ère numérique.