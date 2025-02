Madagascar: Santé publique - La distribution de médicaments renforcée

La distribution de médicaments dans les régions isolées du Sud et du Sud-Est de Madagascar connaît une avancée significative grâce à l'introduction de nouveaux équipements. Trois drones de dernière génération ont été lancés vendredi dernier depuis le drone-port de Ranomafana, marquant la clôture officielle du projet «Mise à l'échelle des stratégies avancées et des technologies innovantes pour sauver la vie des femmes et des filles à Madagascar».

Ces drones, plus performants que les précédents, permettront d'améliorer la couverture sanitaire des zones difficiles d'accès et de répondre plus rapidement aux besoins médicaux des populations.

Lancé en février 2023, ce projet visait à mettre en place des solutions concrètes pour répondre aux besoins de santé des communautés vulnérables des régions reculées du Grand Sud et du Sud-Est. Grâce à l'utilisation de drones pour la livraison de médicaments et au déploiement de cliniques mobiles, plus de quatre cent quatre-vingt mille femmes et filles ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive.

Sensibilisation

Le programme comprenait également des actions de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. D'abord mis en oeuvre à Bekily, le projet a ensuite été étendu à Ranomafana grâce à un partenariat entre le gouvernement japonais, le gouvernement malgache, les autorités locales et les communautés concernées. Bien que le projet touche à sa fin, le système de distribution mis en place continuera d'opérer. Des livraisons de médicaments sont prévues pour environ soixante centres de santé de base dans la région du Sud-Est, notamment à Nosy Varika, Ikongo, Ifanadiana, Mananjary, Manakara et Vohipeno.