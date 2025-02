Congo-Brazzaville: Caravane du livre et du théâtre - La quatrième édition lancée à l'école primaire Louis-Ngambio de Mfilou

Le coup de sifflet du démarrage de la quatrième édition de la "Caravane du livre et du théâtre" a été lancé à l'école primaire Louis-Ngambio de Mfilou, le septième arrondissement de la ville de Brazzaville, le 4 février, par sa promotrice, Emma Mireille Opa-Elion, en présence du député maire de la ville en sa qualité de l'élu de la circonscription, et de l'administratrice maire dudit arrondissement, Bibiane Itoua.

Le lancement de la quatrième édition de la "Caravane du livre et du théâtre" a été marqué par l'ouverture de la bibliothèque de l'école Louis- Ngambio. Une bibliothèque de plus de quatre cents titres, notamment des livres au programme scolaire, des dictionnaires en français et en langues étrangères, des livres de culture générale, des bandes dessinées, des livres de coloriages pour les tout petits. Il a été marqué aussi par la création des troupes de théâtre et des clubs de lectures. Pour l'un des responsables de la caravane, la remise de ce don en cette année de la jeunesse est pour lui permettre effectivement d'apprendre à lire, elle qui est l'avenir de demain. Car, ceux qui arrivent à bien lire, pourront bien faire leurs rédactions, leurs dictées.

S'adressant aux élèves, la promotrice de la "Caravane du livre et du théâtre" a dit : « Nous voir, nous adultes, arrivés nombreux dans cette belle cour de votre école est un fait rare. Oui, rare, tout simplement parce que hormis vos maîtresses et maîtres, les adultes, les parents d'élèves, notre place est devant le portail pour vous déposer et vous récupérer à la fin des cours. Ce jour, marque donc le passage de la caravane dans votre école, c'est le coup de sifflet du démarrage de la quatrième édition de la "Caravane du livre et du théâtre"».

Pour ceux qui ne comprennent pas cette initiative, Emma Mireille Opa-Elion a expliqué que c'est un label qui les implique, les incite et met en eux le goût de la lecture, de l'écriture et du théâtre par la création des bibliothèques, des troupes de théâtre et des clubs de lecture. « La caravane arrive chez vous après avoir circulé, passé et repassé dans dix départements du Congo. En cette année, elle démarre à Brazzaville pour la Likouala en passant par la Cuvette Ouest, la Cuvette, la Nkeni Alima, puis les Plateaux », a-t-elle annoncé.

Quant à la bibliothèque inaugurée à cette occasion avec l'appui total du député de Mfilou, Dieudonné Bantsimba, outre ses plus de quatre cents titres, elle est implantée sur une surface de 75m². Neuf rayonnages de différentes tailles et formes, notamment quatre tables, cinq petites tables, dix-huit chaises et vingt chaisettes pour les préscolaires,y ont été installés. Emma Mireille Opa-Elion a édifié les élèves et enseignants sur l'importance et la gestion de cette bibliothèque. « Chers enfants, tous ici réunis, nous vous demandons de faire de cette bibliothèque votre église et du livre votre Bible, soyez des rats de bibliothèque.

Aux enseignants, les responsables de la caravane vous formeront dans la gestion de la bibliothèque ainsi que de la moto livre. Cette moto livre va vous permettre de sortir de l'école pour faire des activités culturelles à travers les rues, les avenues et dans les autres écoles de Mfilou, elle peut même apporter du réconfort pour les malades à l'hôpital de Mfilou », a-t-elle conseillé. Elle a profité de l'occasion pour remercier les partenaires de la caravane, ses amis et amoureux du livre qui mettent la main dans la poche pour faire le bonheur des enfants, dont le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, les individualités, Télé Congo et Vox TV.

Heureux de recevoir cette bibliothèque, le responsable de l'école Louis-Ngambio, a salué ce geste. « Madame, nous sommes très reconnaissons de ce geste qui n'est pas octroyé dans toutes les écoles. Soyez-en sûre que cela sera utilisé à bon escient, même si là où il y a les hommes les difficultés ne manquent pas. Toutefois, nous ferons un effort de veiller à l'entretien de ce bijou », a-t-il promis.

Notons que la quatrième édition, qui se déroulera du 29 janvier au 18 février, a pour objectif de rapprocher le livre et le théâtre de la population. Elle mettra à l'honneur les écrivains Guy Menga et Emmanuel Dongala.