Afrique: Santé - Le Niger, premier pays africain à éliminer la 'cécité des rivières'

Entre 1976 et 1989, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un programme en Afrique de l'Ouest pour permettre aux pays comme le Niger de pulvériser des insecticides.

Le Niger est le premier pays africain à avoir éliminé l'onchocercose, appelée "cécité des rivières", maladie parasitaire et deuxième cause de cécité dans le monde. Il est "le premier pays d'Afrique" et "le cinquième pays au monde" à "être reconnu par l'OMS comme ayant interrompu la transmission du parasite" à l'origine de l'onchocercose, a indiqué l'OMS.

Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, " félicite le Niger pour son engagement à libérer sa population de cette maladie cécitante porteuse de stigmatisation, qui cause tant de souffrances humaines chez les plus pauvres". La maladie est transmise par la piqûre d'une mouche noire infectée que l'on trouve principalement à proximité des cours d'eau.

Entre 1976 et 1989, l'OMS a lancé un programme en Afrique de l'Ouest, permettant aux pays comme le Niger de pulvériser des insecticides et de réduire la transmission de la maladie. Puis, entre 2008 et 2019, l'administration de médicaments à base d'ivermectine et d'albendazole a permis d'interrompre la transmission du parasite.

"Le partenariat entre le gouvernement nigérien, l'OMS et les organisations non gouvernementales a contribué de façon déterminante au succès du Niger", a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti.

L'onchocercose est la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome. Elle touche principalement la population rurale d'Afrique subsaharienne, du Yémen et quelques zones en Amérique latine. En 2013, le Niger avait éliminé une première maladie tropicale négligée: la dracunculose, ou maladie du ver de Guinée. Il est devenu le premier pays africain à éliminer l'onchocercose, aussi connue sous le nom de « cécité des rivières », une maladie parasitaire qui est la deuxième cause de cécité dans le monde.