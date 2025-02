Gabon: 'J'exhorte chaque citoyen à s'inscrire sur les listes électorales afin de renforcer une démocratie fondée sur la paix, la transparence,...'A. Boutamba Mbina

L'élection présidentielle au Gabon est fixée au 12 avril prochain. C'est une nouvelle page de l'histoire du pays qui va s'ouvrir. Elle mettra fin à la période la transition menée par le CTRI, avec à sa tête, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alexis Boutamba Mbina, Médiateur de la République, appelle les Gabonais en âge de voter, à se mobiliser pour s'inscrire sur les listes électorales.

Les opérations d'enrôlement sur la liste électorale ont démarré depuis le 02 janvier dernier. Elles avaient débuté timidement sur toute l'étendue du territoire nationale. Plusieurs personnalités et associations se mobilisent pour appeler les Gabonais en âge de voter, de s'inscrire sur les listes électorales. C'est le cas du Médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina, qui comme les autres, a lancé cet appel à la mobilisation pour non seulement participer à renforcer une démocratie fondée sur la paix, la transparence, mais surtout à l'inclusion et la prospérité.

« Pour choisir celui que nous voulons voir décider à notre place, pour ne pas subir le choix des autres, j'exhorte chaque citoyen à s'inscrire sur les listes électorales afin de renforcer une démocratie fondée sur la paix, la transparence, l'inclusion et la prospérité »a insisté Alexis Boutamba Mbina, Médiateur de la République.

Aussi, le Médiateur de la République n'a t-il pas manqué de rappelé aux uns et aux autres que cette opération d'enrôlement, participe à l'ouverture d'une page, celle sur laquelle, les Gabonais vont écrire une nouvelle histoire de leur pays. « Saisissons cette opportunité pour affirmer nos valeurs démocratiques et bâtir ensemble un Gabon uni et exemplaire » ajoutera t-il.

Il faut rappeler à toutes fins utiles que la période de révision de la liste électorale prend fin le 8 février 2025 à 18 heures, conformément à l'arrêté n° 000170/MIS du 27 janvier 2025 portant prorogation de la période de révision de la liste électorale, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe la population en âge de voter que l'opération de révision de la liste électorale, dont la fin était initialement prévue le 31 janvier 2025, est prorogée de huit (8) jours.