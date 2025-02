Afrique du Nord: Tunisie - Libye Renforcement de la coopération dans le secteur de la santé

Lors d'une rencontre tuniso-libyenne, plusieurs mesures ont été prises, dont l'amélioration de la prise en charge médicale et administrative des patients libyens à travers, entre autres, l'instauration d'une plateforme unifiée pour suivre le patient depuis son arrivée en Tunisie jusqu'à la fin de son traitement. Il a été décidé, également, de créer un guichet unique d'enregistrement pour les patients libyens dans les cliniques privées et les hôpitaux.

De même, la création d'usines pharmaceutiques conjointes a été évoquée lors d'une réunion entre les deux parties au ministère de la Santé. Cette rencontre intervient suite à une réunion de travail entre le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Nafti, et le chargé de gestion du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tahar Al-Baour.

Le développement du partenariat dans le domaine de la santé entre la Tunisie et la Libye a été au centre d'une réunion tenue lundi au siège du ministère de la Santé à Tunis entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et une délégation libyenne de haut niveau, composée du président de l'Organisme d'appui et de développement des services médicaux, Dr Ahmed Mliten, de l'ambassadeur de Libye en Tunisie, Mustapha Gdara, et du premier conseiller de l'ambassade de Libye, Haitham Souaï. Cette réunion intervient dans le cadre d'une visite effectuée par le chargé de gestion du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tahar Al-Baour, qui est venu accompagné d'une délégation comprenant, entre autres, le ministre des Transports et président de la commission de révision des dettes libyennes envers la Tunisie, Mohamed Achahoubi.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, la réunion, à laquelle ont assisté le directeur général de la santé et des cadres du département, a été couronnée par la prise d'une série de mesures visant notamment à améliorer davantage la prise en charge des patients libyens en Tunisie.

Parmi les mesures décidées, il a été convenu de lancer une plateforme unifiée pour suivre le patient depuis son arrivée en Tunisie jusqu'à la fin de son traitement. Il a été également décidé de créer un guichet unique d'enregistrement pour les patients libyens dans les cliniques privées et les hôpitaux, et ce afin de garantir la transparence et le suivi continu du processus de prise en charge médicale et administrative.

Investissement dans le secteur pharmaceutique

Le renforcement des investissements communs dans les industries pharmaceutiques a été l'une des questions discutées par les deux parties, et ce à travers notamment la création d'usines pharmaceutiques conjointes. Cette mesure tend à assurer la sécurité des médicaments, promouvoir l'échange d'expertises médicales et développer les services de santé. Et en présence du responsable de transport d'urgence sanitaire aérien libyen, il a été convenu d'améliorer le transport sanitaire aérien pour assurer la rapidité de la prise en charge des cas urgents.

À cette occasion, Mustapha Ferjani a souligné l'importance de ces mesures pour établir un partenariat stratégique en matière de santé et renforcer la coopération tuniso-libyenne dans ce secteur.

Commission mixte tuniso-libyenne au mois de mars

De son côté, la partie libyenne a réitéré son engagement à résoudre les dossiers en suspens, notamment ceux liés aux dettes des établissements de santé tunisiens, publics et privés, affirmant la volonté du gouvernement libyen de trouver des solutions pratiques pour renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays.

D'ailleurs, le ministre des Transports et président de la commission de révision des dettes libyennes envers la Tunisie, Mohamed Achahoubi, fait partie de la délégation libyenne.

Rappelons que cette visite vise, entre autres, à effectuer les derniers préparatifs en prévision de la commission mixte tuniso-libyenne prévue pour le mois de mars.