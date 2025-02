Tunisie: Le CA cale à deux reprises - Retrouver le plaisir de jouer

Tenu en echec par l'USBG et la JSO, le CA a affiché certaines limites d'ordre offensif et a, en même temps, accusé un manque de sérénité défensive, surtout sur l'action ayant amené le penalty de la J.S.O. Volet jeu aussi, c'est comme si le CA de Bettoni était devenu prévisible, manquant cruellement de variété dans le jeu et de quiétude générale. Trop de précipitation, d'absence de discernement sur le terrain en dépit d'un insolant impact parfois.

En football, il n'est pas seulement question de pressing intense pour gagner, car il faut aussi composer avec la résistance de l'adversaire, telle la JSO dont le bloc-équipe a tenu, sans se distendre avec la fatigue de fin de rencontre. David Bettoni va devoir donc stimuler davantage son groupe et enfin en finir avec cette rotation quasi-permarente, et ce, en dépit des absences conjoncturelles, au fil des journées. A titre d'exemple, en défense, il est temps que le quatuor de base s'inscrive dans la durée. Il est temps que le convalescent Ben Abda retrouve son poste dans l'axe, malgré le bon rendement d'ensemble de Bouabid depuis le derby face à l'EST.

Il est aussi temps pour Zaâlouni de canaliser ses efforts sur le flanc et même revenir à certains fondamentaux de base. A contrario maintenant, sur le flanc opposé, peut-être que le staff s'est précipité à titulariser Didof qui revenait de blessure, alors que Shili était disponible. Enfin, pour clore le volet défensif, dans les buts, peut-être que Dries Arfaoui pourrait relever Yefreni, amené à souffler quelque peu.

Blocage d'ordre mental ?

On en vient à présent au cœur du jeu où le CA, comme abordé ci-haut, manque de créativité et de variété. A l'évidence, Kelaleche n'a pas encore enfilé le costume de patron du milieu malgré un gros potentiel. Bref, il n'arrive pas encore à donner plus de poids aux poussées clubistes, à fixer et tourmenter son vis-à-vis (en un contre un) et à combiner avec les Aït Malek, Khadhraoui et autre Jules Kooh (son physique n'est pas encore au top). Ahmed Khélil, lui, a déjà du pain sur la planche volet récupération, et ce, en l'absence de Semakula récemment et en présence d'adversaires au milieu qui imposent des duels de plus en plus costauds.

Pour finir, le CA marque peu en dépit du fait qu'il se crée une kyrielle d'occasions de marquer. En clair, les avants font certes peser une menace constante avec leurs appels et leur pressing de zone, il n'empêche qu'ils ont du mal à se retrouver, à prendre les intervalles en temps voulu et à donc créer des brèches en face. Est-ce un blocage d'ordre mental qui empêche l'attaque d'évoluer en parfaite cohésion et intelligence ? Seul Bettoni pourrait y répondre. Il devra trouver le remède pour surmonter et dépasser ses blocages, à commencer par le match d'EGS Gafsa ce dimanche.