Tunisie: Vie associative - La jeunesse en «Mouvma»

La dénomination ne manque pas d'interpeller : El-Mouvema. Cette association avait été créée en 2019 par un groupe de jeunes sous l'appellation initiale de «Ariana Youth Movement». Cette organisation se définit comme étant «un espace participatif ouvert aux jeunes souhaitant participer bénévolement ou bénéficier de nombre de services et activités dans divers domaines éducatifs, culturels et artistiques menés par des jeunes en faveur de leurs pairs des quartiers de la région».

Derrière cette présentation très générale, les fondateurs visaient plus particulièrement «le renforcement des capacités des jeunes et leur implication citoyenne, tout en adoptant des pratiques non violentes, la sensibilisation des jeunes aux droits humains et à la démocratie, la création d'espaces de dialogue intergénérationnels et interculturels et le renforcement du rôle des jeunes dans les initiatives locales».

Les outils mis en oeuvre à cette fin consistent en de multiples initiatives pour la formation des jeunes en matière de citoyenneté, droits humains, participation à la politique et au développement local, très souvent en utilisant des moyens culturels et artistiques.

Une pratique qui remonte à la nuit des temps pour regrouper les bonnes volontés pour l'accomplissement d'une tâche d'envergure

La première de ces initiatives et qui se renouvelle annuellement prend la forme d'un festival des arts amateurs appelé «Twiza Fest», qui vise à donner accès aux jeunes artistes marginalisés de Tunisie pour présenter leur talent au public et offrir l'occasion aux festivaliers de prendre part à plusieurs ateliers autour de thématiques telles que la tolérance, le sport, les changements climatiques. Twiza est une appellation qui désigne une pratique amazigh qui remonte à la nuit des temps et qui consiste à regrouper toutes les bonnes volontés pour l'accomplissement d'une tâche de plus ou moins grande envergure et qui allait du curage des cours d'eau à la préparation des provisions annuelles à tour de rôle, d'une famille à l'autre.

A Raoued, siège de l'organisation, Tweesa Fest est l'occasion de rencontres qui visent à faire connaître les préoccupations des habitants de la région, d'identifier des projets, en particulier à caractère culturel, afin d'en entreprendre la réalisation dans le cadre du programme appelé «Académie Artistique d'El Mouvma». Cela s'effectue au terme d'un cycle qui vise la formation de trois groupes de jeunes artistes en matière de leadership transformationnel, de gestion financière et de compétences de base en anglais technique.

Autre levier actionné ces dernières années, l'exposition «Lella Fadhila». Organisée une fois par an elle consiste en l'aménagement d'un espace qui permet aux femmes artisanes de la région et celles qui travaillent dans le secteur agricole d'exposer les produits de travaux, créations artisanales ou de culture bio. Cet événement vient en renfort à un autre objectif, celui de promouvoir cette région en tant que destination touristique