Tunisie: Office National des Aliments du Bétail - Un outil de gouvernance pour la bonne gestion des aliments fourragers

« La mise en oeuvre des mesures prises en faveur du secteur agricole dans le cadre de la loi des finances 2025, permettra de redonner un nouveau souffle à l'activité agricole en général et à la production animale en particulier, et ce à un rythme soutenu et rapide » , a déclaré Nizar Ayari, Président-directeur -général de l'Office National des Fourrages (BNFB) lors d'une

journée de sensibilisation, organisée par le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en coordination avec les autorités régionales et la société civile au centre de formation agricole à Bograra à Menzel Chaker (Sfax). Au cours de cette journée, le PDG de l'Office National des Fourrages a passé en revue les mesures prévues par la loi de finances 2025 au profit du secteur agricole et de la production animale, (volailles, bovins, production laitière...).

De son côté le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture Haykel Hachlaf, a mis l'accent sur « le rôle de l'Etat dans le soutien du secteur agricole à travers la promulgation de législations visant à stimuler la production et l'investissement »

« L'une des mesures plus importantes concerne la publication d'un arrêté portant création de l'Office National de Aliments du Bétail en janvier 2024, afin de réguler davantage le secteur, de réduire les monopoles, de contribuer à l'identification des stratégies nationales et sectorielles de développement des ressources fourragères. Il s'agit aussi de satisfaire les besoins annuels en ressources fourragères pour les cheptels ovins et bovins, la production, l'approvisionnement, la vente et la distribution des fourrages, ainsi que la formation de stocks de réserves et de veiller à procéder à toutes les interventions nécessaires pour ajuster les prix sur le marché», a-t-il déclaré.

« Nous devons nous adapter aux changements climatiques, qui menacent la pérennité du secteur, en redoublant d'efforts pour garantir notre sécurité alimentaire, renforcer l'économie nationale et miser sur l'élément humain », a souligné M. Hachlaf.

Pour sa part, le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a indiqué que « cette journée régionale sur le rôle de l'Office national de l'alimentation animale s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir davantage le secteur agricole dans le gouvernorat de Sfax, qui revêt une importance primordiale dans la dynamique économique de la région».

« Dans le cadre de la gouvernance du secteur des fourrages subventionnés, le gouvernorat de Sfax a conduit une expérience pilote pour le recensement du cheptel à travers des inspections sur le terrain afin d'identifier le nombre total des éleveurs et des différents cheptels et assurer une distribution équitable des fourrages subventionnés destinés aux éleveurs », a-t-il dit.

Le recensement vise à établir les listes des éleveurs et à les localiser, ce qui facilite le processus de communication et de suivi . Cette expérience pilote a couvert jusqu'à présent huit municipalités », a-t-il dit.

Le gouverneur de Sfax a, par ailleurs, ajouté que « la création de l'Office national de l'Alimentation Animale revêt une grande importance de par son rôle dans la définition des stratégies nationales et sectorielles en matière gouvernance, de gestion et de vente des aliments destinés aux cheptels sur les circuits prévus à cet effet, ainsi que la réalisation d'études technico-économiques, notamment l'estimation des coûts de production et le contrôle et la gestion des réserves annuelles d'aliments de bétail pour le cheptel ».

Un certain nombre d'éleveurs et d'agriculteurs se sont plaints du « déclin du cheptel bovin dû à l'absence de maîtrise de la qualité des aliments fourragers et au maintien du prix du lait alors que les prix des fourrages ont triplé au cours des trois dernières années. »

Il est à noter que les superficies agricoles dans le gouvernorat de Sfax sont estimées à 639.000 hectares.

Le gouvernorat de Sfax contribue à environ 8 % de la production nationale de viande blanche, 54 % de la production nationale d'œufs et 3,2 % de la production de viande rouge