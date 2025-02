Sénégal: Tambacounda - Plaidoyer pour un plan d'actions intercommunal face aux défis de la santé maternelle et infantile

Tambacounda — Le secrétaire général de la plateforme 3CAP-SANTÉ, Karim Diop, a souligné, mercredi, la nécessité de mettre en place un plan d'actions intercommunal pour apporter des solutions durables aux défis de la santé maternelle et infantile dans la région de Tambacounda.

M. Diop s'exprimait en marge d'un atelier organisé par le 3CAP-Santé, en partenariat avec l'Union des associations d'élus locaux (UAEL) pour sensibiliser et mobiliser ses membres et des acteurs de la société civile de la région de Tambacounda, autour de l'importance cruciale d'investir dans la santé maternelle et infantile.

»Tambacounda est une vaste région qui compte 4 départements et 46 communes, soit un total de 50 collectivités territoriales. Elle est enclavée, éloignée de Dakar, la capitale sénégalaise, avec des infrastructures sanitaires parfois insuffisantes pour couvrir les besoins d'une population en pleine croissance », a-t-il dit, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier.

»De plus, sa proximité avec les pays voisins, en fait un carrefour où les enjeux de santé transcendent les frontières administratives. C'est pourquoi, il est primordial de penser au-delà des limites communales et départementales, à mettre en place un plan d'actions intercommunal efficace capable d'apporter des solutions durables aux défis de la santé maternelle et infantile », a-t-il plaidé.

Selon Karim Diop, un plan d'actions intercommunal permet de résoudre ces défis auxquels la région de Tambacounda fait face.

»L'interconnexion de nos populations impose une approche concertée et coordonnée entre communes et départements pour optimiser l'offre de soins, mutualiser les ressources et garantir un accès équitable », a-t-il estimé.

Le secrétaire général de la plateforme de la société civile 3CAP-SANTÉ a invité les collectivités territoriales de la région de Tambacounda à davantage placer le secteur de la santé au coeur des politiques locales.

Il a invité les élus locaux à surtout intégrer des montants dédiés à la santé maternelle et infantile dans leurs différents plans locaux de développement.

« La décentralisation, a-t-il rappelé, a transféré aux collectivités territoriales la responsabilité de la gestion de la santé publique. Cela signifie que vous êtes en première ligne pour garantir l'accès aux soins, aux populations, en particulier aux femmes et aux enfants, qui sont les plus vulnérables ».

Selon lui, »investir dans la santé de la mère et de l'enfant, c'est investir dans l'avenir de nos communautés ». »Chaque franc CFA investi dans la santé est un investissement dans la productivité, la stabilité et le développement socio-économique de nos territoires », a-t-il soutenu face aux élus locaux.

3CAP-Santé est une plateforme d'acteurs de la société civile qui milite pour la planification familiale, améliorer la qualité de vie des populations mais aussi renforcer l'accès aux soins de santé maternelle, néonatale, infantile.