Sénégal: Plus de 98 000 cartes d'égalité des chances déjà délivrées (officiel)

Louga — Le directeur de la Promotion et de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Faty, a annoncé, mercredi, l'attribution de plus de 98 000 cartes d'égalité des chances sur l'étendue du territoire national.

"À ce jour, 98 126 cartes ont été attribuées aux bénéficiaires à travers le pays, leur garantissant un accès facilité aux services sociaux et aux programmes d'accompagnement", a-t-il déclaré.

La carte d'égalité des chances vise à favoriser l'inclusion sociale et financière des personnes en situation de handicap.

Mamadou Lamine Faty s'entretenait avec des journalistes à l'issue d'un Comité régional de développement (CRD) sur la mission nationale d'installation des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap à Louga (nord).

Il a, à cette occasion, souligné "l'importance de cette carte dans l'inclusion sociale", rappelant que la carte d'égalité des chances est un outil fondamental qui permet aux bénéficiaires d'accéder aux services sociaux tels que la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale et des avantages liés aux transports publics.

"La loi d'orientation sociale de 2010 a posé les bases, mais nous devons aller plus loin en renforçant les mécanismes d'accompagnement et en assurant une couverture totale des bénéficiaires", a ajouté le directeur de la Promotion et de la protection des personnes handicapées.

Il a en ce sens annoncé la délivrance de 705 000 cartes d'égalité des chances d'ici 2029, grâce à l'accompagnement de ministère de l'Économie numérique et du Projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal (PAENS), partenaires du ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Pour mener à bien ce projet, la direction de la Promotion et de la protection des personnes handicapées envisage de collaborer avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) pour la réalisation d"'un recensement spécial".

"Cette démarche permettra de constituer une nouvelle base de données des personnes en situation de handicap, afin de permettre à chacune d'elles de pouvoir bénéficier de ces cartes d'inclusion sociale", a insisté Mamadou Lamine Faty.

Il a ainsi signalé la création d'une nouvelle plateforme numérique pour faciliter l'enregistrement et la production des cartes, afin d'accélérer le processus.

"Ce système, désormais disponible dans les 46 départements du pays, génère automatiquement un certificat de handicap ayant la même valeur que la carte physique", a-t-il dit.

Cette dématérialisation permet de répondre plus efficacement aux demandes et de garantir une délivrance plus rapide, a assuré le directeur de la Promotion et de la protection des personnes handicapées.