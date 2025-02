Tunisie: Point de vue - Le grand Ali Maâloul !

En écoutant une radio sportive égyptienne, nous étions un peu surpris (et exaltés sincèrement) de l'affection et de l'admiration du plateau consacré à notre joueur Ali Maâloul. L'animateur, ses invités, les chroniqueurs sollicités et les supporters d'Al Ahly n'étaient pas uniquement admiratifs de Maâloul, mais plus que cela. Ils étaient impressionnés, émus, solidaires et même intransigeants et fermes à tout ce qui touche Ali Maâloul. Au passage, quelques déclarations du latéral gauche tunisien qui vit actuellement un moment sensible avec Al Ahly. Repoussé par son entraîneur suisse, Koler, «protégé» et défendu par Mahmoud Al Khatib, son sort suscite de vives interrogations. Maâloul, qui revient d'une méchante blessure contractée en finale de la ligue des champions contre l'EST, ne sait pas quoi faire et se trouve dans un moment-charnière de sa riche carrière.

Quelle que soit l'issue, ce qu'on retient, c'est que Ali Maâloul est une icône à Al Ahly. Et ce n'est pas facile pour un joueur non égyptien de le faire et de l'être. Dans cette même émission, des chants du public ahlaoui dédiés à notre joueur, considéré par ce public comme l'une des «sagas» du club. Il est, sans exagération aucune, au rang des Khatib, Abdou, Abouzid, Abou Trika, Jomaâ, El Hadhari,...

Peut-être qu'ici, on n'a pas le même son de cloche, tellement Ali Maâloul n'est pas médiatisé à sa juste valeur. Ce qui le lie à Al Ahly, ce n'est pas un simple contrat joueur-club, c'est comme, il le dit lui-même, un contrat «d'affection et de respect». Donc, on est dans un stade très avancé de ce qu'incarne cette relation émotionnelle. Pour conquérir les coeurs des Ahlaouis et pour réussir de cette manière dans le club le plus performant et le plus puissant en Afrique depuis des années, il fallait être fort dans ses jambes et dans sa tête. Pour un joueur qui vit sa 9e saison de suite avec la même admiration pour ce qu'il fait et ce qu'il représente, il faut être aussi généreux et exemplaire pour s'imposer et pour attirer la sympathie dans un club aussi populaire et exigeant tel Al Ahly.

On a beaucoup parlé d'autres joueurs tunisiens qui ont réussi en Europe, mais on a peu parlé du cas d'Ali Maâloul. On a peu parlé de cet exemple de longévité et de régularité pour ce joueur humble et très fort là où il est utilisé sur le terrain. Il n'a connu que deux clubs dans sa carrière : le CSS et Al Ahly, ce n'est pas un cv chargé en clubs et ce n'est pas l'Europe, mais Maâloul a joué le haut niveau. Plein de titres, de participations aux Coupes du monde des clubs, une énorme notoriété et une folle passion du public d'Al Ahly envers sa personne, Maâloul mérite bien plus que les louanges.

Il force le respect, et comme l'a dit un des chroniqueurs de l'émission radio, quelle que soit la manière dont Ali Maâloul va sortir d'Al Ahly, ce sera par la grande porte. Il y a quelques années, un autre joueur tunisien était la «coqueluche» du public d'Ezzamalek. Ferjani Sassi est arrivé presque au même stade de popularité d'Ali Maâloul. Mais il a choisi de laisser tomber tout cela pour quelques dollars de plus offerts au championnat du Qatar.

Toute la différence est là.