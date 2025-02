Burkina Faso: Segou'Art festival sur le Niger - le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo prêche la vision intégratrice de l'AES à travers la culture

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, accompagné d'une forte délégation du Burkina, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 21e édition de Segou'Art festival sur le Niger couplée au lancement de la première Semaine de la fraternité de l'AES, ce mardi 4 février 2025. Ces deux manifestations se tiennent respectivement sur le thème : « Diversité, paix et unité » et « Trois Etats souverains, un destin commun, un avenir prospère ».

Le Burkina Faso, pays invité d'honneur est présent à Ségou avec une forte délégation composée d'officiels du ministère en charge de la culture et du tourisme, du ministère en charge du commerce et l'artisanat et du ministère en charge des affaires étrangères et de la coopération régionale. Parmi la délégation, on note également des acteurs culturels, des artistes musiciens et plasticiens dont les plus emblématiques sont Siriki Ki, Alif Naaba, Christophe Sawadogo, le mythique ensemble artistique de Bolomakoté...

A l'ouverture du festival, la troupe Bolomakoté de Bobo-Dioulasso a émerveillé le public par une brillante prestation. Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo sur la tribune du festival a magnifié la vision des trois chefs d'Etats de l'AES qui ont su imprimer une vision intégratice de l'espace confédérale avec pour socle une culture partagée entre les communautés des trois pays.

Il a par ailleurs salué les plus hautes autorités de la République soeur du Mali pour l'organisation réussie de l'événement et surtout l'engagement fort du chef de l'Etat malien, le général Assimi Goïta, par la décision historique de faire de 2025, l'année de la culture au Mali. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les ministres chargé de la Culture ont visité le « Quai des arts » qui se tient sur les berges du fleuve Niger, un espace qui s'est transformé en un gigantesque site de commerce réunissant plus de 400 exposants venus de 30 pays, magnifiant ainsi la beauté de l'artisanat et créant un pont entre la culture et l'économie.

