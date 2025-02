Congo-Kinshasa: Guerre dans l'est du pays - Quand les intérêts l'emportent sur la vie humaine

Le bilan du drame humain en République démocratique du Congo (RDC) où les rebelles du M23 ont opposé de violents combats aux Forces armées congolaises (FARDC), ne cesse de s'alourdir. En effet, le point du décompte macabre établi, le 4 février dernier, par les Nations unies, fait état d'au moins 3 000 cadavres laissés sur le carreau.

Goma, la capitale du Nord-Kivu, tombée dans les mains des rebelles du M23 qui ont mis au pas les soldats congolais, est devenue une véritable nécropole à ciel ouvert. Les cadavres jonchent les rues, certains flottent dans le lac Kivu.

Les morgues des hôpitaux, elles, sont débordées, obligeant les humanitaires à procéder à des enterrements à la sauvette, parfois sans aucune possibilité d'identification des victimes. Face à cette catastrophe humanitaire, la communauté internationale dont le concours est très sollicité en pareille circonstance, fait malheureusement montre d'une insensibilité sidérante mise en évidence par son incapacité à prendre des mesures vigoureuses à l'effet de freiner les ardeurs des belligérants.

Les initiatives africaines de conciliation des protagonistes au conflit peinent à produire des résultats

En effet, pendant que Goma continue de pleurer ses milliers de morts, la locomotive de la diplomatie patine. Devant cette hécatombe, résultat d'une crise humanitaire sans précédent qui s'est installée dans la partie orientale de la RDC, l'Union européenne (UE), connue pour son engagement noble sur les questions des droits de l'Homme et de respect du droit international, fait montre d'une attitude pour le moins étonnante.

En effet, la Communauté des 27 qui a promptement réagi à l'invasion russe en Ukraine en apportant tout son soutien à Kiev, a paradoxalement du mal à accorder ses violons quant à la stratégie et les mesures à adopter pour contrer l'envahisseur, le M23 en l'occurrence, et son parrain qui n'est autre que Kigali qui ne s'en cache plus. On est donc tenté de dire que les intérêts personnels et très égoïstes des uns et des autres comptent plus, pour eux, que la vie humaine qui est banalisée dans cette partie de la RDC.

On est d'autant porté à le croire qu'au moment où la situation chaotique qui prévaut dans la capitale du Nord-Kivu, en appelle à l'action dans le sens du retour souhaité de la paix, l'UE, elle, est toujours dans l'hésitation, incapable d'agir. Cette indécision vient, en fait étaler, au grand jour, la divergence des intérêts des Européens sur cette question. Bien des pays de l'UE, faut-il le relever, ont des intérêts cachés qu'ils préfèrent préserver plutôt que de mettre la pression sur le Rwanda pour mettre fin à l'escalade dans l'Est congolais.

Mais comment peut-il en être autrement si ce petit pays est devenu un partenaire précieux pour nombre de puissances occidentales qui s'en servent comme d'un cheval de Troie pour piller les immenses richesses naturelles de la RDC? C'est dire si le malheur de ce pays-continent provient de l'immensité des richesses de son sous-sol. En fait, c'est l'éléphant dodu que tous les vautours et charognards veulent voir à terre pour s'offrir un festin.

Il faut espérer que les dirigeants rwandais et congolais pourront enfin s'asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions

A quand donc la fin du supplice des populations de Goma où les combats ont repris de plus belle? C'est la question que tout le monde se pose au regard de l'immobilisme de la communauté internationale. La question est d'autant plus fondée que les initiatives africaines de conciliation des protagonistes au conflit, qui ont été entreprises, peinent jusque-là, à produire des résultats à la hauteur des attentes.

En effet, le sommet de Luanda, initié, en décembre 2024, par le président angolais João Lourenço, et celui de Nairobi à l'initiative de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), en janvier 2025, ont tous fait flop. Pour cause, les chefs d'Etat congolais et rwandais qui, visiblement, ne veulent pas se voir même en peinture, ont toujours fait échouer toute initiative de dialogue. Toujours est-il que si ce n'est pas Paul Kagamé qui fait faux bond à Luanda, c'est Félix Tshisékédi qui manque à l'appel de Nairobi.

Des choix qui laissent peu de chances aux solutions à cette crise d'aboutir. Pour autant, l'espoir n'est pas perdu ; tant la diplomatie externe reste active. A preuve, malgré l'échec des deux précédents sommets, un autre est prévu pour le 8 février prochain. Il s'agit du sommet conjoint de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), cette fois-ci, en Tanzanie.

Il faut donc espérer que les dirigeants rwandais et congolais qui ont été à la base de l'échec des précédents rendez-vous, pourront enfin accepter de s'asseoir autour d'une même table pour ensemble trouver des solutions à l'effet de mettre fin à la catastrophe en cours à Goma. Mais ce sommet de tous les espoirs permettra-t-il d'aboutir à un accord de paix durable ? La question reste posée.

En tout cas, l'heure n'est pas à l'optimisme ; tant les divisions, à la veille de ce sommet, ne manquent pas. Notamment entre le Rwanda et l'Afrique du Sud accusée par Kigali, de soutenir la RDC au lieu de demeurer dans son rôle de médiateur. C'est dans le même contexte que de nombreuses voix s'élèvent à Pretoria pour demander le retrait des soldats sud-africains dont une douzaine a déjà perdu la vie dans les combats en RDC. La paix passera-t-elle cette fois-ci par Dar es Salam ? On attend de voir.