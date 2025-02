Tunisie: Zaghouan - Des biens publics mobilisés pour booster l'investissement et le logement social

Le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières insiste sur la nécessité d'intensifier les inspections sur le terrain des biens domaniaux et annonce l'affectation de biens publics pour la réalisation de plusieurs projets publics et d'investissement.

Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, a effectué ce mercredi 5 février 2025 une visite de travail dans le gouvernorat de Zaghouan, accompagné de plusieurs hauts cadres du ministère, afin d'examiner la situation des biens domaniaux dans la région et d'adopter les solutions nécessaires pour mieux les valoriser, notamment en relation avec les projets publics qui soutiennent le développement régional.

Lors d'une séance de travail organisée au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur de la région, Karim Brenji, ainsi que de plusieurs cadres régionaux et locaux, le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a remis à plusieurs citoyens des certificats de levée de main ainsi que des contrats de location de biens domaniaux. Il a également délivré des décisions d'affectation de terrains domaniaux en faveur d'établissements publics.

A cette occasion, le ministre a souligné que la régularisation des situations foncières et l'affectation de biens domaniaux aux projets publics constituent l'un des piliers du développement dans la région. Cela s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Etat visant à promouvoir le développement et à renforcer son rôle social à travers de nouvelles approches, telles que la régularisation des anciens quartiers d'habitation érigés sur des propriétés de l'Etat et le programme spécial de logement social dans la région.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de préserver les biens domaniaux, en particulier les terrains agricoles, et de les utiliser comme un levier de développement efficace. Il a appelé à recenser les biens vacants en vue de leur réaffectation et à intensifier les inspections sur le terrain afin de lutter contre les infractions et d'appliquer les mesures légales appropriées.

Dans le cadre de la bonne gestion des biens domaniaux pour le bénéfice de projets publics à forte valeur ajoutée, Wajdi Hedhili a effectué une visite sur le site de la zone industrielle El Marja, qui s'étend sur 50 hectares et a été cédée à l'Agence foncière industrielle au dinar symbolique afin de stimuler l'investissement et de créer des opportunités d'emploi dans la région.

Enfin, le ministre s'est rendu au siège de la direction régionale des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières de Zaghouan, où il a écouté les préoccupations des cadres et agents. Il a insisté sur l'accélération du rythme de travail, la simplification des procédures administratives et le suivi rigoureux du recouvrement des revenus issus des biens de l'Etat, afin de renforcer la gouvernance de la gestion des ressources publiques.