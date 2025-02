Tunisie: Musées au pays - Des centres de vie plutôt que des lieux figés

Dynamiser ces institutions en Tunisie permettrait non seulement de renforcer l'intérêt du public local, mais aussi de favoriser la transmission du patrimoine et de stimuler le tourisme culturel.

Riches d'un patrimoine exceptionnel, nos musées sont souvent perçus comme des lieux figés, visités occasionnellement par les touristes et les chercheurs. Pourtant, dans un monde où la culture et l'éducation doivent être accessibles à tous, il est essentiel de repenser le rôle des musées pour en faire de véritables centres de vie. Dynamiser ces institutions en Tunisie permettrait non seulement de renforcer l'intérêt du public local, mais aussi de favoriser la transmission du patrimoine et de stimuler le tourisme culturel.

Si les musées tunisiens attirent des visiteurs étrangers, leur fréquentation par les Tunisiens reste limitée. Le manque d'initiatives engageantes, d'activités interactives et d'événements réguliers rend ces espaces peu attractifs pour le grand public. La Tunisie possède un héritage historique et culturel exceptionnel, des vestiges carthaginois et romains aux trésors islamiques et berbères. Cependant, la mise en valeur de ce patrimoine reste souvent insuffisante, avec des expositions statiques et peu de dispositifs multimédias pour enrichir l'expérience du visiteur.

Besoin d'intégration dans la vie urbaine

Les musées tunisiens sont souvent isolés des dynamiques urbaines. Leur intégration dans la vie quotidienne des citoyens permettrait d'en faire des lieux de rencontre, d'apprentissage et d'échange, à l'image des musées européens et américains qui ont su se réinventer.

Cette intégration passe par le lancement d'ateliers interactifs pour les enfants et les familles, afin de les initier à l'histoire et à l'art d'une manière ludique. Il faut aussi programmer des conférences et des débats sur des thématiques liées au patrimoine, à l'histoire et à l'identité tunisienne. Autrement, pourquoi ne pas organiser des concerts, projections et spectacles dans les espaces muséaux pour diversifier l'offre culturelle et attirer un public plus large.

Créer des espaces de vie et de rencontre

Aménager des cafés culturels au sein des musées, offrant un espace de détente et de discussion après la visite, mettre en place des librairies et boutiques proposant des ouvrages spécialisés, des reproductions d'œuvres et des souvenirs inspirés du patrimoine tunisien, développer des espaces de coworking pour attirer les étudiants, chercheurs et créateurs qui pourraient profiter du cadre inspirant des musées, tout cela rend les musées des centres de vie plutôt que des lieux figés. L'intégration de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour enrichir les expositions et proposer des visites immersives et la mise en place de visites guidées numériques et audioguides accessibles via smartphone rendent l'expérience aussi bien attractive qu'instructive.

Implication des communautés locales et exemples de réussite

Impliquer les communautés locales, c'est plutôt créer des programmes éducatifs en partenariat avec les écoles et universités, afin de familiariser les jeunes avec le patrimoine national. S'y ajoute l'encouragement de la participation d'artistes et artisans locaux à travers des expositions temporaires et des résidences artistiques. De ce point de vue, on peut s'inspirer des expériences les plus réussies dans le monde. Si bien que certains musées sis dans divers coins de la planète ont réussi à se transformer en véritables centres de vie, à l'image du Musée du Louvre-Lens en France, qui propose des expositions interactives et des espaces de convivialité, ou du Museum of Modern Art (MoMA) à New York, qui organise des événements culturels et des projections cinématographiques.

En Tunisie, des initiatives commencent à émerger, comme les nuits des musées organisées par l'Institut national du patrimoine (INP) ou encore les expositions temporaires thématiques au Musée du Bardo. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour ancrer ces établissements dans le quotidien des Tunisiens et leur redonner un rôle central dans la vie culturelle.

Dynamiser les musées tunisiens en les transformant en centres de vie culturels est une nécessité pour valoriser le patrimoine et stimuler l'intérêt du public local. En misant sur l'interactivité, l'intégration urbaine et la participation communautaire, les musées peuvent devenir des lieux d'échange et d'apprentissage accessibles à tous. La Tunisie a tout à gagner en investissant dans cette approche moderne et innovante, qui contribuera à la préservation de son héritage et à l'épanouissement culturel de ses citoyens.