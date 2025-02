Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, France et Suisse)

Allemagne, quart de finale de la Coupe

Chrislain Matsima, titulaire, et Augsbourg sont éliminés sur le terrain de Stuttgart (0-1). La formation bavaroise va désormais se consacrer sur le championnat (12e avec 12 points d'avance sur la zone rouge).

France, 8e de finale de la Coupe

Angers l'emporte à Strasbourg 3-1. Melvin Zinga était titulaire dans les buts et a été solide, à l'image de son arrêt en toute fin de rencontre.

Dilane Bakwa, qui soigne une entorse du genou, n'était dans le groupe.

Sans Bradley Locko, convalescent, Brest se qualifie à Troyes (2-1).

Suisse, 22e journée, 1re division

Buteur le week-end dernier, Morgan Poaty se mue en passeur décisif lors du match nul de Lausanne sur le terrain des Grasshoppers de Zurich (2-2). Le latéral gauche, titulaire pour la 21e fois de la saison, a donné le but du 2-2 à Oviedo après un raid entre quatre défenseurs et un petit pont sur Paskotsi (87e). En toute fin de match, il tire bon coup-franc prolongé jusqu'au deuxième poteau et qui aurait pu profiter à Mouanga, un peu court pour reprendre.

Remplaçant, le défenseur central est entré à la 69e, à 1-1.

Dans le derby du Rhône entre Sion et Genève, le Servette rapporte un point (3-3). Titulaire, Bradley Mazikou a mal débuté son match avec une passe en retrait dangereuse qui amène le corner de l'ouverture du score de Sion (13e). Plus inspiré à la 1a 53e sur l'action du 2-2, lorsqu'il lance Antunes après un beau mouvement à trois avec Crivelli.

Au classement, le Servette et Lausanne sont respectivement 4e et 5e avec 33 et 32 points.