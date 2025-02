Gabon: Et si le 12 avril 2025 couronnait le CTRI comme la transition la plus crédible d'Afrique ?

Et si le 12 avril 2025 couronnait le CTRI comme l'instance de transition la plus crédible d'Afrique ? C'est la question que se pose Amour Bekale, Leader d'opinions et candidat déclaré aux futures législatives et locales dans le département de l'Abanga -Bigne.

Amour Bekale est un jeune leader d'opinions et candidat déclaré aux futures législatives et locales dans le département de l'Abanga -Bigne. Il estime que les détracteurs du CTRI, encore plus, ceux du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, évaluent le CTRI sur les actes régaliens. Ce qui, selon lui, est complètement erroné et dépourvu de réalisme. Pour évaluer le bilan du CTRI, explique t-il, il faudrait de prime abord, comprendre le contexte du CTRI et ensuite, en déterminer les missions de ladite entité.

Les missions de ce comité sont définis tels qu'ils suit :

1- Mise en place de la charte de transition ;

2- Organisation d'une consultation nationale inclusive avec pour mission, des propositions de toutes les couches afin de rédiger une nouvelle Constitution ;

3- Organisation d'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle Constitution faite par des Gabonais ;

4- Mise en place d'un nouveau code électoral ;

5- Organisation d'une élection présidentielle libre et transparente.

A l'issue de la réalisation de cette phase finale, le CTRI rentrera dans la légende des transitions les plus abouties, en Afrique subsaharienne , sinon dans l'Afrique toute entière, soutient-il.

De cet accomplissement des missions qu'ils se sont assignées devant le peuple, le CTRI prouve une crédibilité inouïe. "Que les Gabonais ne se trompent d'objectifs réels et prioritaires du CTRI" insiste t-il.

Pour sa part, Amour Bekale accordera au CTRI, une note de 5/5 au soir du 12 avril 2025. Après cela, un autre challenge sera mis sur la table. Pour l'instant, le CTRI file vers la consécration finale de ses engagements face au peuple.