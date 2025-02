Algérie: Université d'Oran1 - Accueil d'étudiants de pays frères et amis à l'Institut de criminologie

Oran — L'Institut de criminologie de l'Université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella devra accueillir des étudiants en provenance de pays frères et amis dès l'année universitaire prochaine, a-t-on appris, mercredi, du Recteur de cet établissement de l'enseignement supérieur, Amine-Adda Bouheda.

Le même responsable a précisé, lors d'une visite guidée au profit des journalistes, que "de nombreuses demandes ont été reçues depuis l'ouverture de l'Institut, au début de l'année universitaire en cours, de la part d'étudiants de pays arabes, africains et européens, souhaitant rejoindre cet Institut, premier du genre en Afrique".

Il a ajouté qu'il reste à définir les procédures nécessaires pour accueillir les étudiants étrangers et les conditions requises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que les spécialisations dans lesquelles ces étudiants pourront être intégrés, précisant que "l'accueil des étudiants étrangers aura lieu dès que toutes ces démarches seront terminées, à partir de l'année universitaire 2025-2026".

Cet établissement universitaire a accueilli, lors de sa première année d'existence, 625 étudiants en licence de tronc commun et 120 étudiants en master dans les spécialités de droit pénal, sciences criminelles et criminologie, a ajouté M. Bouhedda, précisant que ces étudiants sont encadrés par plus de 50 professeurs spécialisés en droit, médecine et autres disciplines.

De nouvelles spécialités seront ajoutées, à l'avenir, après leur approbation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué le même responsable.

Ces spécialités incluent la cybersécurité, les sciences de la sécurité, ainsi que les sciences médicales et juridiques, qui seront axées sur l'étude théorique et scientifique de la lutte contre la criminalité, tant au niveau national qu'international, a-t-il précisé.

Par ailleurs, dans le but de se mettre au diapason de l'évolution rapide dans le domaine, "l'enseignement à l'institut est entièrement moderne et numérisé, conformément à la politique de supervision dans le cadre de ce qu'on appelle l'Université de quatrième génération", a ajouté le responsable, soulignant que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires sont disponibles pour réussir l'enseignement avec des méthodes modernes.

Pour intégrer cet institut, les candidats pour le cycle licence doivent être titulaires du baccalauréat dans des spécialités scientifiques ou littéraires, alors que les inscriptions en master, concernent les étudiants titulaires d'une licence en droit.

Concernant la coopération, M. Bouhedda a souligné que l'Institut a signé six accords de partenariat avec divers partenaires, dont les ministères de la Justice et de la Santé, ainsi que les corps de sécurité, afin que ces organismes accueillent les étudiants en stage.

De son côté, la responsable de la communication et des relations avec les médias à l'Université d'Oran 1, Soumia Berhil, a fait observer que cet institut, "en plus d'être le premier en Afrique et dans le monde arabe en criminologie, sera également l'un des premiers à incarner l'Université du quatrième génération, avec une caractéristique principale: numérisation totale et zéro papier".