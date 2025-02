Algérie: Boughali reçoit l'ambassadrice du Royaume du Danemark à Alger

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, mercredi, l'ambassadrice du Royaume du Danemark auprès de l'Algérie, Mme Katrine From Hoyer, avec laquelle, il a abordé les opportunités et les domaines de coopération commune, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A l'entame de la rencontre, M. Boughali s'est félicité "des relations bilatérales enracinées et séculaires" entre l'Algérie et le Danemark, souhaitant que cette année soit celle de la coordination et de la concertation entre les deux pays, en vue de réaliser la paix et la stabilité dans le monde.

Par ailleurs, le président de l'APN a déploré l'incident de l'autodafé du Coran survenu précédemment au Danemark, affirmant que l'Algérie "est un pays qui consacre le respect des religions et des croyances et prône la paix et le rejet de l'extrémisme".

Et de saluer l'adoption par le Parlement danois d'une loi qui criminalise la profanation des textes religieux sacrés. Boughali a, en outre, réitéré son rejet de la résolution du Parlement européen (PE) concernant l'Algérie, appelant "au respect des canaux de communication officiels, à l'instar de la Commission mixte entre le Parlement algérien et le PE".

Il a également rappelé les positions constantes de l'Algérie envers la question sahraouie, appelant à respecter les résolutions de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui la qualifie de question de décolonisation.

De son côté, Mme From Hoyer a évoqué les relations historiques qui unissent les deux pays, affirmant son engagement à renforcer et consolider ces relations, notamment dans le cadre de la loi algérienne sur les investissements et des incitations gouvernementales qui encouragent les hommes d'affaires danois à investir en Algérie, selon le communiqué.

Evoquant l'incident de la profanation du saint Coran, l'ambassadrice a assuré que cet acte "ne représente pas la position du Danemark", exprimant, à ce propos, le rejet de son pays de "la résolution du Parlement européen concernant l'Algérie".

S'agissant de la coopération parlementaire, elle a exprimé sa volonté de "renforcer les ponts du dialogue et de la concertation entre les parlements des deux pays et d'intensifier les visites entre les représentants des deux peuples, révélant la préparation en cours de la visite d'une délégation de la commission des affaires européennes du parlement danois en Algérie prévue pour le mois d'avril prochain, afin d'établir des canaux de communication à la hauteur des relations historiques entre les deux pays, conclut le communiqué.