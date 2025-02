Algérie: Djelfa - Exercices de simulation sur la gestion des risques majeurs

Djelfa — Des exercices de simulation d'interventions spéciales pour faire face à plusieurs risques majeurs ont été organisés par les services de la Protection civile de Djelfa pour l'évaluation du niveau de disponibilité et d'efficience des intervenants sur le terrain.

Ces manœuvres qui se sont déroulées à proximité de la gare ferroviaire et dans divers sites du chef-lieu de wilaya, ont consisté en des opérations d'intervention des agents de la Protection civile pour secourir et évacuer des victimes d'inondations et d'autres risques majeurs, ayant nécessité l'activation du plan d'Organisation des secours (Orsec) de wilaya.

Plus de 500 éléments de différents corps sécuritaires et secteurs, ont pris part à ces exercices ayant mobilisé un grand nombre de camions anti-incendie, d'ambulances et autres engins lourds relevant d'établissements publics de plusieurs institutions dont l'énergie, les travaux publics et les collectivités locales.

Dans son intervention lors de la supervision de ces manœuvres, le wali de Djelfa, Djahid Mous, a souligné l'impératif de la coordination des actions entre tous les intervenants pour assurer l'efficience des interventions, au regard des moyens mobilisés par l'Etat pour faire face à d'éventuels risques naturels.

Inscrit dans le cadre du Plan Orsec de wilaya, cet exercice de simulation a pour objectif d'évaluer le niveau de disponibilité et d'efficacité des moyens humains et matériels de la Protection civile et des autres participants, tout en testant leur coordination, en cas de catastrophe naturelle notamment, selon les explications fournies sur place par des cadres des organismes impliqués dans le plan Orsec de la wilaya.

Des représentants d'associations locales et du Croissant rouge algérien (CRA), des secouristes bénévoles et nombre d'acteurs de la société civile ont assisté à ces manœuvres.

A noter que ces exercices de simulation ont particulièrement porté sur un séisme, des inondations, des fuites de matières dangereuses, l'effondrement d'un pont dans la ville de Djelfa, et le déraillement de deux trains.