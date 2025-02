Algérie: Energies et mines - Arkab évoque avec son homologue bosnien le renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mercredi à Alger, le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie de Bosnie-Herzégovine, Vedran Lakic, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

La rencontre entre M. Arkab et le ministre bosnien, qui était accompagné d'une délégation de la compagnie nationale bosnienne d'électricité "Energoinvest", s'est déroulée au siège du ministère, en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, du PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, du PDG du groupe Sonarem, Belkacem Soltani, ainsi que de hauts responsables des deux parties.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont souligné "la profondeur des relations amicales et historiques unissant les deux pays", passant en revue les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Elles ont également salué le partenariat établi entre Sonelgaz et Energoinvest, étant "un modèle réussi" de coopération conjointe, selon la même source.

Les discussions ont particulièrement porté sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans les domaines des hydrocarbures, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), de la production, du transport, de la distribution et de la transformation de l'électricité, en sus du développement des réseaux, mettant l'accent sur le recours aux technologies de pointe et le renforcement des capacités industrielles locales dans la fabrication d'équipements et de pièces de rechange pour les industries des hydrocarbures et de l'électricité.

Les deux parties ont souligné l'importance du transfert des connaissances et des technologies ainsi que l'élargissement des programmes de formation pour renforcer le savoir-faire dans ces secteurs, ajoute le communiqué.

Les discussions ont porté également sur le développement de projets d'énergie solaire photovoltaïque, d'hydrogène vert et d'énergie éolienne, en veillant à intégrer ces énergies dans les systèmes électriques, à appuyer le processus de transition énergétique et à améliorer la compétence énergétique.

Les deux parties ont mis en exergue la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire aux usages pacifiques, des études géologiques, de la cartographie, de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation des ressources minières, insistant sur l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques.

A cette occasion, M. Arkab a souligné la disponibilité de l'Algérie à partager son expertise dans les domaines de l'énergie et de l'exploitation des ressources naturelles et également dans le domaine des énergies renouvelables et de la réduction de l'empreinte carbone, précisant que la "coopération étroite" avec la République de Bosnie-Herzégovine est à même d'ouvrir de larges perspectives pour le développement de projets communs profitables aux deux pays.

De son côté, M. Lakic s'est félicité de la qualité des relations bilatérales entre l'Algérie et la République de Bosnie-Herzégovine, exprimant son aspiration à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a souligné l'engagement de son pays à exploiter toutes les opportunités disponibles pour élargir la coopération dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables et des mines.

Il a salué également le succès de la société "Energoinvest" en Algérie, ce qui témoigne des grandes potentialités à même de renforcer le partenariat économique.

"Les efforts se poursuivent pour conforter la présence de la société en Algérie, à travers le renforcement de la présence de ses cadres, l'élargissement de son bureau, outre une adhésion efficace à la mise en oeuvre des projets en cours et futurs en Algérie, notamment dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables", a-t-il ajouté.

Au terme de la rencontre, l'accent a été mis sur l'importance d'exploiter les potentialités disponibles dans les deux pays et d'oeuvrer à l'établissement d'un partenariat stratégique et durable, au service des intérêts communs des deux pays, ajoute le communiqué.