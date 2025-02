Algérie: Mascara - Mise en valeur de l'héritage littéraire et religieux de l'Emir Abdelkader

Mascara — Des participants à une journée d'étude intitulée "l'Emir Abdelkader algérien, une biographie historique et un parcours littéraire" ont mis en avant, mercredi à Mascara, l'héritage littéraire et religieux du fondateur de l'Etat algérien moderne.

A ce sujet, Mme Tayebi Amina, professeure à l'Université de Sidi Bel Abbes, a souligné que "l'Emir Abdelkader a laissé un héritage littéraire et religieux riche et important, comprenant des poèmes, des lettres et de nombreux manuscrits à travers lesquels il a abordé diverses questions, mettant en lumière sa créativité, ainsi que sa place dans la poésie, la littérature et la religion".

Elle a rappelé que la plupart des poèmes du fondateur de l'Etat algérien moderne comportaient des significations religieuses, ainsi que des descriptions de sa résistance contre l'armée coloniale française, comme dans un poème épique où il décrit son affrontement avec l'armée française, glorifiant la force de ses hommes.

De son côté, Mme Zahra Benyamina, professeure à l'Université de Mostaganem, a souligné que les poèmes et les œuvres de l'Emir Abdelkader contiennent des messages et des significations visant à rapprocher les visions entre l'Orient et l'Occident et à promouvoir le dialogue entre les cultures et les religions.

Pour sa part, M. Messabih Larbi, professeur à l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, a souligné que le fondateur de l'Etat algérien moderne était à la fois poète soufi préoccupé par les questions religieuses et intellectuelles et un écrivain inspirant ayant laissé un riche héritage littéraire et religieux, avec de nombreuses œuvres, parmi lesquelles "Les Positions" et "Le Souvenir de l'intelligent et l'avertissement du distrait".

De son côté, Mme Rahma Boushaba, également professeure à cette université, a insisté sur la nécessité d'accorder une grande importance à l'héritage littéraire et religieux de l'Emir Abdelkader en ouvrant des domaines de recherche dans les établissements universitaires consacrées à cet héritage, qui possède une valeur civilisationnelle, sociale, religieuse et littéraire.

Cette rencontre a été organisée à l'initiative de la Direction de la Culture et des Arts, en coordination avec le laboratoire de linguistique arabe et d'analyse des textes de la Faculté des Lettres et des Langues de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, dans le cadre de la commémoration du 192e anniversaire de la deuxième allégeance de l'Emir Abdelkader (4 février 1833 à la mosquée de "El Moubayaa" de Mascara).

L'événement a vu la participation de professeurs et chercheurs de plusieurs universités du pays, ainsi que des étudiants de la même faculté et des membres de diverses associations culturelles de la région.