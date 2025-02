Algérie: Signature d'une convention de partenariat entre l'Université d'Alger 3 et le CERIST

Alger — L'Université d'Alger 3 "Ibrahim Sultan Cheibout" a signé une convention de partenariat avec le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), afin de soutenir les étudiants porteurs de projets, en leur fournissant les outils et les plateformes nécessaires à leur développement, ainsi qu'un accompagnement technologique et technique pour renforcer la transformation numérique, a indiqué mercredi un communiqué de l'université.

En vertu de cette convention, signée par le recteur de l'Université d'Alger 3, Khaled Rouaski, et le directeur du CERIST, Zouhir Mokhtari, l'entreprise "Proxylan", filiale du Centre, qui est spécialisée dans la conception et la sécurisation des systèmes informatiques, se charge de la réalisation des prototypes d'applications et de plateformes électroniques pour "30 projets portés par des entrepreneurs au niveau de l'incubateur de l'Université d'Alger 3", précise la même source.

A cette occasion, M. Rouaski a souligné que cette coopération visait à soutenir les porteurs de projets et à leur fournir les outils et plateformes nécessaires pour développer et élargir leurs projets, ajoutant que le choix de "Proxylan" reflète "l'engagement de l'Université à encourager les filiales des centres de recherches et à les intégrer dans la dynamique économique du pays".

Il a également fait savoir que son établissement universitaire souhaite, à travers cette initiative, aider "les jeunes à transformer leurs idées et à concrétiser leurs projets, contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays".

De son côté, M. Mokhtari a souligné que son établissement accompagnera, en vertu de cette convention, l'Université d'Alger 3 dans tous ce qui concerne les supports électroniques et l'informatique pour lui permettre de numériser ses différents services, tels que le lancement d'une plateforme électronique dédiée à l'enseignement hybride, en présentiel et par visioconférence, en partenariat avec des établissements d'enseignement étrangers, ainsi que le développement de supports audiovisuels dans le domaine de l'enseignement supérieur.