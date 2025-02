Algérie: La 1ère édition du 'Festival de l'image corporate' s'ouvre à Alger

Alger — La première édition du "Festival de l'image corporate" (Algeria film entreprize), un rendez-vous mettant en valeur les créations dans les industries créatives, s'est ouverte mercredi à Alger avec la participation de professionnels de la communication visuelle et de marketing.

Organisé sous l'égide des ministères de la Culture et des Arts et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, par l'Association "Tahya cinéma", l'évènement a été inauguré au Palais de la culture Moufdi Zakaria.

La commissaire du Festival, Drifa Mezenner, également présidente de l'association "Tahya Cinéma", a souligné dans son allocution d'ouverture, que ce rendez-vous a pour objectif de "réunir tous les acteurs et experts dans les domaines liés à l'image corporate et les films de marques, autour de discussions, réflexions et projets conçus pour contribuer à faire évoluer et renforcer l'image des entreprises, leurs marques et identités" dans la société et dans le monde économique.

Il vise également à "mettre en valeur les actions, créations et innovations dans le domaine de l'image d'entreprise ainsi que les professionnels qui ont contribué à réaliser des oeuvres et projets audiovisuels innovants" dans le domaine, a-t-elle précisé.

Des panels sur le "pouvoir du storytelling sur les marques", "le marketing talks", "les films corporate créés par l'intelligence artificielle" ainsi que "le rôle de l'audio et l'évolution du posdcat", entre autres, ont marqué les travaux de la première journée de ce festival.

Le Festival de l'image corporate" prend fin jeudi avec la remise des prix "Algeria film entreprize Awards", un concours destiné aux réalisateurs, producteurs de films et étudiants, qui récompense les meilleures créations audiovisuelles de marketing, communication et sensibilisation, dans plusieurs secteurs notamment le tourisme, la santé, l'énergie et l'agroalimentaire.