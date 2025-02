Algérie: Renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans le secteur des mines

Alger — Le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans le secteur minier a été au coeur de plusieurs rencontres entre la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Mme Karima Tafer avec des ministres ainsi que des responsables de différents pays, dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Ces rencontres ont eu lieu en marge de la participation de Mme Tafer à l'exposition "Mining INDABA".

La secrétaire d'Etat a eu des entretiens avec le ministre des Mines et de l'Industrie de la République islamique de Mauritanie, Thiam Tidjani, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola, Diamantino Azevedo, et la présidente de l'Organisation du Service Géologique Africain (OAGS), Rokhaya Samba Diene, ainsi qu'avec le secrétaire général du ministère de l'Acier de la République de l'Inde, a précisé la même source.

Lors de ces rencontres, les entretiens ont porté sur "les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans différents domaines, notamment la recherche géologique, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales, ainsi que l'encouragement des partenariats et des investissements dans le secteur minier, en sus de l'échange d'expériences entre les pays pour développer les industries de transformation et renforcer la valeur ajoutée des ressources naturelles", a ajouté la même source.

A cette occasion, Mme Tafer a souligné que "l'Algérie oeuvre à réaliser une transformation qualitative dans l'exploitation de ses ressources minérales, à travers le développement de grands projets visant à transformer ces ressources localement, contribuant ainsi à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux importations", citant les projets d'exploitation et de transformation du phosphate à Tébessa, ainsi que l'exploitation des gisements de zinc et de plomb à Oued Amizour, outre le projet de développement du gisement de fer de Gara Djebilet, selon le communiqué.

Pour Mme Tafer, ces projets "importants" font "partie d'une stratégie nationale visant à assurer l'approvisionnement local en matières premières afin de soutenir les industries de transformation, de réduire la facture des importations et de promouvoir les exportations pour attirer des devises, tout en créant de nouveaux emplois, notamment dans les zones reculées".

La responsable a mis en avant l'importance de renforcer l'infrastructure du secteur minier à travers la mise à disposition de données géologiques précises et actualisées, et le développement des cadres législatifs pour rendre l'investissement dans le secteur plus attractif, qualifiant la recherche minière de "pilier fondamental de la stratégie de l'Algérie pour explorer de nouvelles ressources minérales et élargir sa base minière".

A ce propos, Mme Tafer a souligné "l'engagement de l'Algérie à respecter les normes de durabilité environnementale, de santé professionnelle et de sécurité à toutes les étapes de la chaîne de valeur du secteur minier", précisant que cette orientation "s'inscrit dans les efforts mondiaux de transition vers des technologies plus durables".

Elle a insisté également sur "l'importance de la coopération et de l'établissement de partenariats pour l'exploitation des minéraux critiques en Algérie", relevant "la hausse notable de la demande mondiale sur ces minéraux, à la faveur de l'utilisation des technologies d'énergie propre et du soutien à la transition énergétique", selon le communiqué.