Algérie: Sonelgaz - Une équipe de travail conjointe pour élargir la coopération avec les sociétés bosniennes de l'énergie

Alger — La Société algérienne d'électricité et de gaz "Sonelgaz" a annoncé, mercredi dans un communiqué, la constitution d'une équipe de travail conjointe, en vue d'élargir les domaines de coopération avec les sociétés bosniennes de l'énergie.

L'accord a été conclu, lors d'une rencontre ayant réuni le Président-directeur général (PDG) de "Sonelgaz", Mourad Adjal, avec le ministre de l'Energie, des Mines et de l'Industrie de Bosnie-Herzégovine, Vedran Lakic, qui était accompagné d'une délégation de la Compagnie nationale bosnienne d'électricité "Energoinvest", et à l'issue de la rencontre de la délégation bosnienne avec le ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, précise la même source.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué la profondeur des relations historiques entre les deux pays, se félicitant du niveau de partenariat entre "Sonelgaz" et "Energoinvest" qui représente un modèle réussi de coopération commune.

Lors de cette rencontre, M. Adjal a présenté l'expertise et l'expérience dont dispose la "Sonelgaz" dans son domaine de compétence (production de l'électricité, transport et distribution de l'électricité et du gaz), ainsi que dans le domaine de l'industrie, de la formation et des énergies renouvelables, mettent en avant "son ouverture, en tant que partenaire fiable et crédible dans la région, à élargir sa coopération avec les sociétés bosniennes de l'énergie".

Le PDG a fait part des ambitions de "Sonelgaz" de s'étendre au double plan continental et méditerranéen, étant "un opérateur énergétique de premier plan dans la région", soulignant "l'intérêt du groupe à tirer profit de l'expertise de la partie bosnienne dans le domaine de l'hydrogène vert et de la production de l'énergie hydraulique".

De son côté, M. Lakic s'est félicité du niveau des relations bilatérales entre "Sonelgaz" et "Energoinvest", tout en aspirant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Et d'affirmer l'engagement de son pays à exploiter toutes les opportunités offertes, en vue d'élargir la coopération avec l'Algérie.

Cette rencontre a été couronnée par l'accord de constitution d'un groupe de travail conjoint qui se chargera de l'examen et de l'exploration des domaines de coopération entre les deux parties dans des délais définis, à même d'assurer l'accélération de sa cadence, après la détermination de ces domaines à travers un mémorandum d'entente qui sera signé par les deux parties, à même de sceller un partenariat efficace, constant et gagnant-gagnant, a conclu le communiqué.