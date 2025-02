Algérie: Examen des recommandations issues de la 6e rencontre Gouvernement-Walis

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des recommandations issues de la 6e rencontre Gouvernement-Walis, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer la dynamique du développement local et à relever les défis liés au renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine de l'investissement.

L'examen des recommandations issues de cette rencontre, tenue les 24 et 25 décembre 2024, s'inscrit dans le cadre de la volonté du Président de la République de "consolider les acquis réalisés grâce aux efforts de l'Etat visant à promouvoir la vie sociale et à améliorer le cadre de vie".

A cette occasion, le Président de la République avait souligné la réussite à "asseoir les fondements d'une gouvernance locale basée sur la participation citoyenne, l'équité en matière de développement et la rigueur dans la gestion des deniers publics".

Il avait appelé, dans le même cadre, "à poursuivre les efforts en vue de consacrer les méthodes de gestion modernes dans les esprits et dans les pratiques", en mettant en avant la mise en place à partir du début 2025 d'un nouveau système de gestion des collectivités locales visant à "bâtir des institutions démocratiques et non démagogiques, en conférant davantage de prérogatives aux élus locaux".

Le Président de la République avait, en outre, rappelé que les collectivités locales constituaient "le socle de l'Etat", ce qui rend nécessaire la révision des codes communal et de wilaya "pour qu'ils puissent concrétiser la volonté du peuple au niveau local".

La rencontre Gouvernement-Walis a été couronnée par une série de recommandations consistant en la concrétisation d'un développement local durable, la réalisation de la sécurité alimentaire et hydrique, la création de la richesse et de l'emploi, la numérisation et la modernisation des établissements publics de proximité, ainsi que la planification et la gestion urbaine de la ville pour assurer au citoyen un cadre de vie de qualité.