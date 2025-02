Algérie: Salon international Builtec 2025 - Signature d'une convention de partenariat entre l'université Constantine 1 et l'entreprise organisatrice du salon

Constantine — Une convention de partenariat et d'échanges a été signée entre l'université Frères Mentouri, Constantine 1, et l'entreprise MediaSmart, organisatrice de la 5 ème édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies "Builtec" qui sera organisé du 10 au 13 février, a annoncé mercredi le directeur de cette entreprise, Mohamed Seif Eddine Salhi.

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Mariott de Constantine en vue d'annoncer les nouveautés de la 5 ème édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies Builtec, M. Salhi a indiqué que ce partenariat a été conclu avec l'université Constantine 1 dans le but de contribuer au développement de l'économie nationale à travers le renforcement de la relation entre les entreprises économiques et le monde de la recherche scientifique.

Au titre de cette convention, les opérateurs économiques auront l'occasion de bénéficier des échanges fructueux entre les chercheurs de l'université Constantine 1 et les experts des différentes entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, des travaux publics, des énergies renouvelables ainsi que des promotions immobilières, notamment dans le volet de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des matériaux de construction biosourcés, ce qui permettra d'améliorer le rendement de ces entreprises.

De son côté, la vice-rectrice chargée des relations extérieures de l'université Constantine 1, Madame Amira Dib, a souligné que cet accord, qui a été paraphé récemment dans le cadre de ce salon international, vise à offrir un espace de formation pratique pour les étudiants, les futurs entrepreneurs, les porteurs de projets innovants et les start-ups, ce qui leur permettra de côtoyer les professionnels du domaine de l'industrie et des constructions modernes.

Aussi, la même intervenante a fait savoir que deux produits innovants inventés par des étudiants chercheurs de l'université Constantine 1 seront présentés à l'exposition du Salon international Builtec 2025, à savoir un dispositif cartographique géospatiale pour la gestion des villes et des infrastructures urbaines, ainsi qu'un autre pour l'intégration novatrice de systèmes automatisés intelligents dans la construction moderne et la préservation du patrimoine.

Dans le même contexte de renforcement du lien entre les mondes de l'économie et de la recherche scientifique, une journée d'études techniques intitulée "Les matériaux de construction : levier pour une efficacité énergétique durable" est prévue dans le cadre du programme de ce salon.

Cette journée sera animée par les cadres spécialistes de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), le Centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), ainsi que des chercheurs universitaires.