Algérie: Sonatrach - Signature d'un contrat d'industrialisation d'un automate pour l'ajustement d'injection de gaz dans les réservoirs d'hydrocarbures

Alger — La Direction centrale Recherche & Développement et l'Entreprise Nationale de Services aux Puits (ENSP), filiales du Groupe Sonatrach, ont signé, mercredi à Alger, un contrat d'industrialisation d'un automate électronique permettant d'ajuster automatiquement les consignes d'injection de gaz (débit) dans les réservoirs d'hydrocarbures, en vue du maintien de la pression et de l'augmentation de la production des puits.

Ce contrat a été signé au siège de la Direction générale de Sonatrach, par le Directeur central Recherche & Développement, Mustapha Mohamed Benamara, et le président directeur général (PDG) de l'ENSP, Abdelkader Attab, lors d'une cérémonie présidée par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, en présence de cadres du Groupe et des gestionnaires de ses filiales.

Ce contrat permet à l'ENSP d'industrialiser un automate ajustant automatiquement les consignes d'injection du gaz, conçu par la Direction Centrale R&D de SONATRACH et breveté par l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI).

Il inclut également l'installation de cette nouvelle technologie au niveau des sites de production de SONATRACH. 500 puits producteurs situés à Hassi Messaoud et Hassi R'mel seront dotés de cette technologie, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature.

Cet automate électronique, piloté par une interface digitale intelligente, permet d'ajuster automatiquement les consignes d'injection de gaz (débit) dans les réservoirs d'hydrocarbures en vue du maintien de la pression et de l'augmentation de la production des puits.

De plus, cet automate présente des caractéristiques supérieures aux produits similaires importés, tels que le pilotage à distance et le dégivrage.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hachichi a souligné que la signature de ce contrat "important" marque "le début d'une collaboration stratégique en matière d'investissement dans l'innovation et les brevets, entre le Groupe Sonatrach représenté par la Direction centrale R&D et sa filiale l'ENSP".

Ce partenariat est plus qu'"un simple accord commercial, traduisant la synergie entre innovation scientifique et compétence industrielle", a-t-il ajouté.

"Grâce aux efforts de recherche et de développement consentis par la direction centrale concernée et son équipe de chercheurs, une innovation technique importante a été réalisée en matière de pilotage des puits, permettant de maintenir le niveau souhaité de pression et d'assurer le débit convenable au niveau de ces puits dans les différentes étapes d'extraction et de production", précise M. Hachichi.

Après avoir rappelé que ce domaine "était, pendant longtemps, l'apanage d'un nombre restreint de fournisseurs et de prestataires de service à l'échelle mondiale", soulignant, à cet égard, qu'à travers les capacités industrielles de l'ENSP, "nous franchissons un pas décisif vers l'investissement dans cette innovation, à travers le lancement de son industrialisation à grande échelle".

Le responsable a également mis en avant "l'efficacité, la rentabilité et l'amélioration du taux de récupération, qui constituent des priorités absolues dans le secteur du pétrole et du gaz", estimant que "miser sur l'innovation devient une nécessité".

De son côté, M. Benamara a affirmé que la réalisation de cet automate est "la preuve du lancement effectif de la mise en place des mécanismes nécessaires à l'industrialisation des solutions locales et leur utilisation sur les sites pétroliers", précisant que "l'automate développé a été testé et validé au niveau des puits avant d'être breveté".

Il a, dans ce sens, souligné que le développement de cette invention s'inscrit également "dans le cadre de la promotion de la production du contenu local par le Groupe et les compétences nationales, à travers la mise à disposition des capacités requises et le soutien au département Recherche & Développement récemment créé au niveau du Groupe".

De son côté, M. Attab a indiqué que le développement de cette technologie, s'inscrivant dans la démarche de l'entreprise pour la promotion de la production locale, a été réalisé dans le cadre de l'engagement dans une nouvelle politique reposant sur le rapprochement et la coopération avec les différentes structures de la Sonatrach, notamment avec sa Direction Centrale R&D qui oeuvre, selon lui, à développer plusieurs projets dans les différentes phases d'extraction et de production.

Lors de la cérémonie de signature, des exposés techniques ont été présentés sur les différentes étapes de réalisation de cette invention par les équipes de chercheurs et d'ingénieurs de Sonatrach, en mettant l'accent sur ses objectifs et son impact sur la préservation des puits pétroliers, d'autant qu'elle a permis de maîtriser le coût financier, en économisant une somme significative en devise de plus de 7,5 millions de dollars ainsi que la possibilité de domiciliation de la production de cette innovation.