Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen des recommandations issues de la rencontre Gouvernement-walis et d'autres secteurs

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des recommandations issues de la 6e rencontre Gouvernement-Walis, en plus des secteurs des mines, de la solidarité et du sport, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 5 février 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des recommandations issues de la sixième rencontre Gouvernement-Walis, tenue les 24 et 25 décembre 2024, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, visant à accélérer la dynamique du développement local et à relever les défis liés au renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine de l'investissement, à la réhabilitation de l'environnement urbain et à l'accélération de la régularisation de la situation des constructions inachevées, ainsi que l'exploitation des petites zones d'activités au niveau des communes et leur affectation au profit des jeunes, tout en renforçant l'offre foncière au profit de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et en accélérant la récupération des terrains inexploités, et ce, pour la création de richesse et de postes d'emploi.

Par ailleurs, le Gouvernement a examiné le projet de phosphate intégré à Bled El Hadba dans sa partie relative à la ligne ferroviaire, tronçon Bouchegouf-Oued Keberit.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence, qui a permis de mettre en lumière les réalités de ce phénomène et les moyens de renforcer les mécanismes de prévention, de lutte et de prise en charge de ses victimes, à travers les différents programmes et mesures législatives visant à renforcer la protection des femmes et à leur fournir les capacités nécessaires en cas de besoin.

Enfin, Le Gouvernement a entendu une communication sur la situation des sports collectifs et du sport d'élite ainsi que les perspectives de leur développement, qui a permis d'examiner la réalité des sports collectifs en Algérie et les moyens de les promouvoir et de les développer, notamment à la lumière des grands efforts consentis par l'Etat pour soutenir le sport, notamment le sport scolaire et universitaire, ainsi que les investissements importants consacrés au renforcement de l'encadrement et de la formation, au développement des infrastructures sportives et à la prise en charge des élites et des talents".