Tunisie: Visite inopinée du chef de l'Etat au centre-ville - « Inadmissible que les dossiers des biens confisqués soient noyés entre les commissions depuis 2011 ! »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu hier mercredi 5 février au siège de la Commission de confiscation au sein du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, puis au ministère des Finances, avant de se diriger vers le Palais du gouvernement à La Kasbah.

Par la suite, le Chef de l'État s'est déplacé au quartier de Bab Souika, où il a rencontré plusieurs citoyens et écouté leurs préoccupations. Il leur a réaffirmé sa détermination à avancer résolument vers des solutions globales garantissant les droits de tous, conformément à la loi, afin de répondre aux attentes et aspirations du peuple tunisien.

Pendant cette visite le Chef de l'Etat a mis le doigt sur plusieurs manquements et de retards effectués de la part de la commission de confiscation sur plusieurs dossiers dont certains n'ont pas été traités depuis 2011. Il a insisté sur le fait que le peuple tunisien doit reprendre ses biens subtilisés. et que les dossiers sont en train d'être dissous entre une commission et une autre. En s'adressant au Chef du gouvernement à la Kasbah, Kaïs Saïed a

déclaré qu'il était inadmissible de continuer la gestion des biens confisqués avec laxisme et qu'il s'agit d'enclencher des procédures révolutionnaires « Les lois doivent être au service du peuple tunisien dans tous les domaines. Il s'agit de trouver un autre concept basé sur une nouvelle vision différente de la législation éculée » a-t-il martelé.

A cette occasion le Chef de l'Etat a réitéré son intérêt pour le dossier de la sous-traitance pour mettre fin à toute forme d'exploitation, et d'esclavage. Le Président de la République a également réitéré sa ferme volonté de continuer à relever les défis et à résister à toutes les tentatives qui cherchent à effriter l'Etat et qui ont cherché à un certain moment de provoquer une guerre civile. « La Tunisie est un pays souverain qui respecte les choix de son peuple. La Tunisie et son avenir ne sont pas à vendre » a-t-il déclaré.