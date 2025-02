Mali: Six personnalités du début de la Transition croupissent en prison depuis plus de quatre ans

Au Mali, Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la présidence, le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la Sécurité d'État, et quatre autres co-accusés croupissent en prison depuis l'automne 2021, il y a près de quatre ans et demi. Poursuivis pour « tentative de complot contre le gouvernement », les six hommes - trois civils, trois porteurs d'uniforme - ont subi des actes de torture. Certains d'entre eux sont actuellement malades. Aucune perspective de jugement proche, aucune perspective de libération provisoire : leurs avocats en appellent désormais à l'« humanité » des autorités de transition.

Les six co-accusés avaient été enlevés, séquestrés et torturés par la Sécurité d'État avant que leur cas ne soit transmis à la Justice.

Par la suite, leurs avocats ont à plusieurs reprises dénoncé leurs conditions de détention. Aujourd'hui, Maître Hyacinthe Koné alerte sur l'état de santé de l'ancien secrétaire général à la présidence, Kalilou Doumbia et de l'opérateur économique Sandi Ahmed Saloum.

Torture, reins, yeux, « Sandi Ahmed Saloum est gravement malade aujourd'hui, rapporte l'avocat, il a un problème de reins sérieux. Nous avons fait plusieurs demandes de mise en liberté pour qu'il ait au moins droit à des soins, mais cela n'a pas abouti. Kalilou Doumbia a des problèmes de vision, poursuit Maître Hyacinthe Koné. Il a été sevré de lumière, ça joue sur les yeux ! Il a subi la torture. Toutes les demandes de mise en liberté ont été rejetées. Je suis inquiet. »

En attente d'un jugement en Cour d'assises

L'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, et l'ancien commissaire de police de la ville de Kayes, Moustapha Diakité, avaient été mis hors de cause par la justice malienne en juin 2022. Mais la Cour d'appel a ensuite décidé de renvoyer les six co-accusés devant la Cour d'assises. C'était en janvier 2023, il y a plus de deux ans.

« Depuis, il y a eu deux sessions d'Assises, rappelle Maître Hyacinthe Koné, mais ils n'ont pas été jugés. Nous attendons, ils ne sont pas programmés, ils sont en prison... qu'on les juge ! S'ils sont coupables, qu'on les condamne une bonne fois. S'ils sont innocents, qu'on les relâche. Mais on ne peut pas les garder dans une situation d'incertitude comme ça ! »

La date de la prochaine session de la Cour d'assises n'est pas connue. On ignore si le dossier en question y sera enfin programmé.

Proches de l'ancien président de Transition Bah N'Daw

Le point commun des six co-accusés, poursuivis pour « tentative de complot contre le gouvernement » : être considérés comme proches, ou anciens proches, de l'ancien président de Transition Bah N'Daw, renversé en mai 2021 par le second coup d'État militaire qualifié de « rectification » de la Transition, et qui avait permis le maintien au pouvoir des colonels putschistes -depuis devenus généraux.

La défense dénonce un « dossier vide », dans lequel rien ne permettrait d'établir la culpabilité des six co-accusés. Désormais, les avocats n'en appellent plus uniquement à la justice, mais à l'« humanité » des autorités de Transition pour mettre fin à ce calvaire.