Afrique Centrale: Conflit dans l'Est de la RDC - À Bruxelles, les diplomaties congolaise et rwandaise à l'oeuvre

Alors que les combats à Goma ont fait 3 000 morts selon un bilan provisoire cité par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, actuellement en visite à Bruxelles pour plaider la cause de la RDC auprès de l'Union européenne et de la Belgique dont elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères. Au même moment, le président du Conseil européen António Costa a téléphoné à la fois au président congolais Félix Tshisekedi et au président rwandais Paul Kagame.

Lors de son appel à António Costa, Paul Kagame souligne avoir parlé entre autres de la « forte coopération entre le Rwanda et l'UE », cette coopération que justement la Belgique demande à ses partenaires européens de suspendre. Pour Thérèse Wagner, la lenteur des Européens à agir est très préoccupante. « Quand il y a des soldats de la paix qui sont tués par les Forces armées rwandaises et le M23 sans aucune répercussion, nous devons nous interroger sur ce que cet édifice même du droit international représente encore pour tous ces États membres de l'Union européenne. »

Paul Lorgerie Et devant Thérèse Wagner, le nouveau ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévôt, déplore « la difficulté à convaincre » l'Union européenne « de prendre de simples sanctions ». Il accuse à demi-mot un autre pays européen de freiner les sanctions de l'UE : « On sait très bien que les relations entre la Belgique et le Rwanda sont déjà contrariées depuis quelques années. Je pense que la volonté de faire oeuvre de lucidité et de pouvoir s'assurer que la communauté internationale assume ses responsabilités, mais que les agresseurs assument aussi les leurs. »

La Belgique craint que la « mollesse » de l'UE et « l'absence de mesures et de postures vigoureuses » soit interprété comme un quasi-encouragement par le M23 et ses alliés.

Sur France 24, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe a pour sa part répondu aux accusations de nombreuses chancelleries et de plusieurs rapports d'experts de l'ONU dénonçant la présence de troupes de l'armée rwandaise aux côté du groupe rebelle du M23 sur le territoire de l'Est de la RDC.