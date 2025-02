Madagascar: La castration des violeurs d'enfants à l'épreuve du grand malaise des médecins

Deux premières condamnations à la castration chirurgicale, peine introduite dans le code pénal pour les violeurs d'enfants de moins de 10 ans en février 2024, ont été prononcées à Madagascar. Devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, le 27 janvier, la France, le Chili, l'Espagne ont à leur tour émis des réserves sur la conformité de la loi aux droits humains. À Madagascar, dans l'intimité des cabinets médicaux, la loi crée des remous discrets, alors qu'une partie des professionnels de santé s'oppose à ce type d'opération.

Ni l'académie de médecine, ni l'ordre national des médecins n'affichent de position officielle sur la peine. Pourtant, le malaise est unanime parmi les professionnels. Selon nos informations, une partie importante de ceux appelés à pratiquer ces castrations chirurgicales s'y refuse dans le cadre de cette loi.

Ce chirurgien exerçant à Antananarivo en fait partie. « Nous, médecins, n'avons pas à prendre la place du bourreau » dit-il. Nous l'avons rencontré discrètement et avons fait lire son témoignage pour protéger son anonymat. « Je m'opposerai toujours à la castration quand elle n'est pas réalisée à des fins médicales. J'ai fait le serment de préserver la vie du patient. J'ai déjà eu à soigner des bandits qui avaient braqué des banques et même peut-être tué des gens. Pour les violeurs, c'est pareil. Je dois les soigner, non pas leur appliquer une sentence. Or, la castration chirurgicale est irréversible, elle tue à bas bruit. »

« D'un point de vue éthique, on ne peut pas castrer quelqu'un contre son gré »

Selon les autorités, les peines jusqu'alors prévues par le code pénal n'étaient plus assez sévères pour répondre à la hausse alarmante des viols sur mineurs dans le pays. Un argument que ce médecin généraliste entend en partie seulement, elle qui accueille des victimes de ce fléau dans son cabinet du sud de la capitale. Ses propos ont, eux aussi, été lus par un tiers. « J'ai reçu il y a quelques jours une fillette d'un an et demi qui a été violée par son oncle. Dans ces cas-là, bien sûr que la castration semble une solution, car la victime portera des séquelles à vie. Mais d'un autre côté, d'un point de vue éthique, on ne peut pas castrer quelqu'un contre son gré. »

La loi a été érigée en priorité par le président Andry Rajoelina aux premières heures de son nouveau mandat. Ces derniers mois, des voix n'ont cessé de s'élever contre elle sur la scène internationale comme nationale. L'Église catholique malgache avait notamment assimilé cette peine à un acte de « torture » dans un communiqué publié en mai 2024. La Haute Cour Constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, a de son côté considéré la mesure comme conforme à la loi malgache et aux conventions internationales ratifiées par le pays.