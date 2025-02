Afrique: Quatre cadors africains prêts à défier le monde au Mondial des Clubs FIFA 2025

Alors que la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies approchent du cap décisif des quarts de finale, l’attention mondiale se tourne vers le football africain. Quatre équipes du continent s’apprêtent à représenter l’Afrique lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025, une édition inaugurale à 32 équipes, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025.

Alors que la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies approchent du cap décisif des quarts de finale, l'attention mondiale se tourne vers le football africain. Quatre équipes du continent s'apprêtent à représenter l'Afrique lors de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025, une édition inaugurale à 32 équipes, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025.

Le champion d'Afrique en titre, Al Ahly, l'Espérance de Tunis, le Wydad AC et les Mamelodi Sundowns auront la lourde tâche de porter haut les couleurs africaines face à l'élite mondiale. CAFOnline fait le point sur leurs chances dans ce rendez-vous historique.

Al Ahly SC (Égypte) - Un statut de géant à défendre

Le roi d'Afrique se prépare à participer à la prochaine Coupe du Monde des Clubs. Sous la direction de Marcel Koller, 64 ans, qui a déjà mené le club à deux victoires en Ligue des Champions CAF, cette équipe égyptienne vient avec des ambitions claires.

Logé dans un redoutable Groupe A, Al Ahly devra en découdre avec SE Palmeiras (Brésil), Benfica (Portugal) et l'Inter Miami de Lionel Messi (USA). Pour rivaliser, les 12 fois champions d'Afrique compteront sur leur colonne vertébrale composée de Hussein El Shahat, Mohamed El Shenawy et Mohamed Hany, piliers de leurs récents succès continentaux.

Espérance de Tunis (Tunisie) - Un défi à relever

L'Espérance de Tunis effectuera sa quatrième participation au Mondial des Clubs, après des passages en 2011, 2018 et 2019. Les Sang et Or, finalistes de la dernière Ligue des Champions CAF, tenteront cette fois-ci d'imposer leur empreinte sur la scène mondiale.

Placés dans un Groupe D relevé, les Tunisiens affronteront Chelsea (Angleterre), Flamengo (Brésil) et Club León (Mexique). Pour créer la surprise, le capitaine Mohamed Amine Ben Hamida devra solidifier l'arrière-garde, tandis que le trio offensif mené par Youcef Belaïli et la recrue Elias Mokwana misera sur vitesse et créativité pour dynamiter les défenses adverses.

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - L'heure de la confirmation est venue

Logés dans un Groupe F corsé, les Sud-Africains se mesureront à Borussia Dortmund (Allemagne), Fluminense (Brésil) et Ulsan HD (Corée du Sud).

Surnommés les Brazilians pour leur jeu léché, les Sundowns espèrent briller sous la houlette de leur nouvel entraîneur Miguel Cardoso. Leur force réside dans un contingent sud-américain bien intégré, avec Lucas Ribeiro Costa (Brésil), Marcelo Allende (Chili) et Lucas Suárez (Argentine), trois éléments clés de leur dispositif.

Wydad AC (Maroc) - Un défi colossal dans une nouvelle ère

Le Wydad AC s'apprête à vivre cette Coupe du Monde des Clubs, à un moment où le football marocain est à son apogée, avec l'organisation de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Les Rouge et Blanc héritent d'un Groupe G de très haut niveau, avec Manchester City (Angleterre), Al Ain FC (Émirats Arabes Unis) et Juventus (Italie). En pleine reconstruction sous la direction de Rulani Mokwena, ancien coach des Sundowns, le Wydad veut utiliser cette compétition comme tremplin pour asseoir sa notoriété mondiale et marquer le début d'une nouvelle ère.

Le défi est immense pour ces quatre ambassadeurs africains, mais leur talent et leur expérience peuvent leur permettre de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Réponse en juin 2025, sur les pelouses américaines.