Sénégal: Coup d'envoi de la coupe de la ligue - La Ligue pro fait peau neuve

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) inaugure ce mercredi 5 février, la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue. La compétition qui effectue son retour regroupe 32 équipes réparties en 8 groupes de 4 équipes.

Chaque équipe disputera des matchs aller-retour. Seize rencontres sont prévues ce mercredi et demain jeudi lors de la première journée. Au menu, plusieurs derbies dont le choc qui opposera demain jeudi au stade Alassane Djigo, le Jaraaf à l'AS Pikine ou encore le duel rufisquois entre l'AJEL et Teungueth FC, tenant du titre.

La Coupe de la Ligue fait peau neuve cette saison avec le lancement ce mercredi d'un nouveau format de compétition. 32 équipes seront en lice pour la succession de Teungueth FC, dernier vainqueur en 2022. Ils seront répartis en 8 groupes de 4 équipes. La Ligue pro a introduit un nouveau changement. En effet, la compétition sera désormais réservée qu'aux joueurs des moins de 20 ans. Chaque équipe aura néanmoins le droit d'aligner 3 joueurs de plus de 20 ans.

Des derbies alléchants pour démarrer le tournoi

Le tournoi démarre avec la première journée qui se joue ce mercredi et demain jeudi 6 février. Elle sera marquée par plusieurs derbies. C'est le cas de la poule A avec le derby ziguinchorois qui opposera au stade Aline Sitoe Diatta, le Casa sports (Ligue 1) à Essamaye FC qui évolue actuellement en Ligue 2. Au même moment, toujours dans la poule A, l'AS Kaffrine et l'AS Saloum s'affronteront dans le derby kaolackois prévue au stade de Kaffrine.

D'autres derbies à l'affiche et non des moindres entre club de Ligue 1. Ils opposeront dans la poule H deux clubs de Rufisque. Il s'agit d'abord du duel entre Teungueth FC et AJEL qui vont se croiser ce mercredi au stade Ngalandou Diouf. Mais aussi de celui du face à face du groupe G entre l'Us Gorée et Guédiawaye FC prévu ce jeudi au stade Djaguily Bathily de Grand Yoff.

Le stade Lat Dior accueillera de son côté le derby thiessois qui mettra aux prises dans le groupe D, Wally Daan à Thiès FC. Un autre derby est également au programme au stade Ely Manel Fall et opposera dans le groupe B la Sonacos de Diourbel (Ligue 1) à l'AS Bambey. L'autre choc de la première journée se déroulera ce jeudi au stade Alassane Djigo entre l'AS Pikine et Jaraaf, deux équipes de l'élite. Chaque équipe disputera des matchs aller-retour. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale qui regrouperont les 16 meilleures équipes. Les 1/8 de finales, les 1/4 de finales et les 1/2 finales sont calées respectivement le 7 mai, le 21 mai et le 4 juin.

Quant à la finale, elle se jouera 18 juin. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de final qui regrouperont les 16 meilleures équipes.

Programme de la 1ère journée de la Coupe de la Ligue

Mercredi 7 févier ( 16h30)

Stade municipal des Parcelles :

NGB-Lusitina(15h)

Stade Aline Sitoe :

Diatta Essamaye FC- Casa sports

Stade de Kaffrine :

AS Kaffrine-AS Saloum(16h30)

Stade Fode Wade :

Diambars-Amitie FC

Stade Djibril Diagne :

GF- CNEPS excellence

Stade municipal des Parcelles Assainies :

Oslo- ASC HlM (17h)

Stade Ngalandou Diouf :

TFC-AJEL

-Jeudi 7 février

Stade municipal de Ngor :

USO-Dakar Sacré Coeur (15h)

Stade Djagaly Bathily :

AS Douanes - AS Camberene (15h30)

Stade Ely Manel Fall :

Sonacos-ASUC Bambey

Au stade Caroline Faye :

Stade de Mbour-Jamono

Stade Mawade Wade :

Linguère -Ndiambour

Stade Maniang Soumaré :

Wally Daan-Thies FC (16h30)

Stade Alassane Djigo :

AS Pikine- Jaraaf(16h30)

Stade municipal de Ngor :

DUC-RS Yoff(17h

Stade Djagaly Bathily :

US Gorée - Guédiawaye FC(17h)