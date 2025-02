Soudan: Lancement de l'atelier E-learning en coordination entre l'Education et l'UNICEF

Port Soudan — Le Ministre plénipotentiaire chargé des affaires éducatives, Dr. Ahmed Al Khalifa a rendu hommage au rôle des travailleurs de l'éducation dans le succès des examens du certificat soudanais, qui se sont déroulés dans des circonstances critiques.

Lors de son discours prononcé ce jeudi, à Port Soudan, à l'occasion de la séance d'ouverture de l'atelier d'apprentissage en ligne en partenariat entre le ministère de l'Éducation et l'UNICEF sous le slogan «Vers un système éducatif non traditionnel », il a déclaré que l'éducation est une question de sécurité de l'État et que la sortie des pays du cycle de la pauvreté et leur progrès sont liés au développement de l'éducation.

Il a déclaré que la guerre en cours visait à cibler et à détruire le pays, soulignant que l'accès à l'éducation face aux catastrophes et aux guerres est considéré comme l'un des plus grands défis, ce qui souligne l'importance d'évoluer vers l'apprentissage en ligne.

Pour sa part, il a salué le rôle de l'UNICEF dans le soutien au ministère dans de nombreux domaines, soulignant que l'apprentissage en ligne peut combler le fossé en l'absence de connaissances avancées et qu'il peut être plus attrayant pour les étudiants, appelant à la nécessité de convertir tous les programmes en contenu numérique et de créer des plateformes qui adhèrent au programme de l'État.

De son côté, le représentant du ministère des Communications, le Dr. Nasr El-Din Mohamed a déclaré que l'apprentissage en ligne s'est imposé dans tous les domaines, soulignant l'importance d'utiliser ce type d'enseignement à la lumière des conditions de guerre que connaît le pays, appelant à la fourniture d'électricité et de réseaux Internet solides pour soutenir l'apprentissage en ligne et sa qualité.

Le représentant de l'UNICEF a déclaré que la propagation des guerres dans un certain nombre de pays a rendu important de se concentrer sur l'apprentissage en ligne comme l'une des meilleures solutions à la lumière de l'instabilité de la situation, soulignant que la stratégie de l'UNICEF exige que tout le monde ait accès à l'apprentissage en ligne.

Il a déclaré que l'UNICEF travaille avec le ministère de l'Éducation dans le domaine de l'informatisation, soulignant son rôle apprécié dans les examens de certificat.

Il a souligné que l'UNICEF poursuivra ses efforts en faveur de l'éducation au Soudan, soulignant la tendance à la coordination avec les universités et le secteur privé dans ce domaine.