Sénégal: Appel à reconnaître les mutuelles de santé comme des acteurs de l'économie sociale

Dakar — Le président de la Mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE), Babacar Ngom, a estimé que la reconnaissance des mutuelles de santé comme acteurs de l'économie sociale et solidaire leur permettrait d'intégrer des préoccupations majeures ne figurant pas dans leur champ d'intervention.

"La reconnaissance des mutuelles comme acteurs de l'économie sociale et solidaire leur permet d'intégrer (...) certaines préoccupations majeures qui ne figuraient pas dans leur champ d'intervention", a-t-il dit dans un communiqué transmis à l'APS par ses services.

Babacar Ngom prenait part à la Conférence internationale triennale de l'Association internationale de la Mutualité (AIM) les 3 et 4 février dernier à Bujumbura au Burundi.

La rencontre qui s'est achevée mardi était axée sur le thème : « Le rôle des mutuelles dans les systèmes nationaux de protection sociale de la santé : opportunités et défis dans le contexte des récentes résolutions de l'Organisation internationale du travail et des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire, ainsi que du document de travail de l'organisation internationale de travail ? ».

Selon lui, cette reconnaissance va permettre à ces prestataires de soins d'accéder à des financements et des appuis techniques pour la mise en place des centres de soins.

De plus, cet accompagnement permettra "aux mutuelles de bénéficier de facilité fiscale, douanière pour l'acquisition de leur équipement pour leurs soins de soins et de développer avec les autres acteurs de l'économie sociale et solidaire des partenariats dynamiques pour leur accès aux soins de santé", a-t-il avancé.

Le président de la Mutuelle de santé des agents de l'Etat (MSAE), Babacar Ngom, a estimé que les mutualistes africains doivent travailler dans le sens d'une panafricaine des mutuelles des peuples et rejoindre le mouvement international d'engagement mutualiste au niveau européen, américain en s'appuyant sur l'AIM.

L'Association internationale de la mutualité (AIM) a, au cours de cette rencontre, invité ses membres à améliorer leur gouvernance afin d'assurer la pérennité financière et établir des partenariats solides avec les prestataires de soins, les décideurs politiques, les partenaires au développement et le secteur privé.

Elle a également formulé d'autres recommandations pour permettre aux mutuelles de se développer et de se structurer davantage.

L'AIM appelle les mutualistes à matérialiser en actions concrètes les engagements qui ont été pris pour une meilleure prise en charge des »défis » qui persistent toujours.