Sénégal: Le Collectif acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma porté sur les fonts baptismaux

Dakar — Des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma ont mis en place un collectif en vue de défendre leurs intérêts professionnels et sociaux.

Le Collectif acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma (CAASAC) »vise à unifier les acteurs autour d'un cadre professionnel, lutter pour une meilleure reconnaissance du métier d'acteur à travers un statut juridique clair et la protection des droits sociaux », a expliqué sa présidente, Joséphine Mboup.

Lors d'une de la conférence organisée, elle annoncé que le collectif va ainsi travailler à la mise en place de »normes contractuelles et des barèmes de rémunération justes, favoriser la formation continue et l'accès aux opportunités internationales, notamment à travers des bourses d'études et des collaborations Nord-Sud ».

Il va également »travailler en partenariat solide avec les institutions nationales (...) et les producteurs pour une régulation plus juste du secteur », a ajouté Joséphine Mboup.

La présidente du CAASAC a relevé que malgré l'essor fulgurant des séries locales devenues une véritable alternative aux télé novelas, »les contrats sont précaires, souvent établis à l'avantage des producteurs, les acteurs n'ont pas accès à la sécurité sociale ni à une couverture médicale ».

Ces manquements, dit-elle, sont liés, entre autres, à la »non-maîtrise des questions juridiques, à la faible connaissance des droits d'auteur et des droits voisins, a l'absence de protection en cas de litige contractuel, ainsi qu'au faible accès aux formations adaptées ».

»Avec une meilleure organisation des contrats, une grille salariale claire et un accès aux droits voisins, les acteurs pourraient enfin profiter pleinement du boom économique de l'audiovisuel sénégalais », estime la présidente du Collectif acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma (CAASAC).