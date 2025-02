Cameroun: Déblocage de la puce MTN du MRC - Les contributions reprennent pour la campagne présidentielle 2025

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a annoncé ce mercredi 5 février 2025 à 20 heures 49 minutes le déblocage de sa puce MTN, précédemment bloquée le vendredi 31 janvier 2025. Cette décision intervient après la publication d'un communiqué de presse dénonçant cet acte jugé illégal et incompréhensible. Cet événement marque un tournant important pour la campagne électorale du parti en vue de l'élection présidentielle de cette année.

Avec le déblocage de la puce MTN, les contributions financières pour soutenir la campagne du MRC peuvent désormais reprendre sans entrave. Les donateurs ont la possibilité de contribuer via trois comptes bancaires récemment communiqués, ainsi que via le compte MTN Mobile Money. Pour faciliter les dons via Mobile Money, voici la procédure à suivre :

1. Étape N°1 : Composez *126*4*782074*MONTANT#

2. Étape N°2 : Entrez votre code secret

Le compte est intitulé MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN (M.R.C). Cette méthode simplifiée permet à tous les citoyens, même ceux sans accès aux services bancaires traditionnels, de participer activement à la campagne.

Pourquoi cette mobilisation financière est-elle cruciale ?

La campagne présidentielle de 2025 représente un enjeu majeur pour l'avenir du Cameroun. Les fonds collectés permettront de financer des actions de terrain, des campagnes de sensibilisation, et des initiatives visant à renforcer la démocratie. Le déblocage de la puce MTN est donc une victoire symbolique et pratique pour le MRC, qui réaffirme ainsi son engagement envers la transparence et la participation citoyenne.

Les défis à relever

Malgré ce déblocage, le MRC reste vigilant face à d'éventuelles tentatives de perturbation. Le parti appelle ses sympathisants à rester mobilisés et à continuer de soutenir la campagne par tous les moyens légaux disponibles. La transparence des contributions et leur utilisation restent une priorité absolue pour garantir la confiance des donateurs.

Comment soutenir la campagne ?

Outre les contributions financières, les citoyens peuvent soutenir le MRC en partageant les informations sur les réseaux sociaux, en participant aux événements organisés par le parti, et en sensibilisant leur entourage aux enjeux de cette élection. Chaque geste compte pour construire un avenir meilleur.

En conclusion, le déblocage de la puce MTN du MRC est une étape importante pour la campagne présidentielle de 2025. Les contributions peuvent désormais reprendre, et chaque citoyen est invité à jouer un rôle actif dans cette mobilisation collective. Ensemble, le changement est possible.