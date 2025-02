Le New Caire, capitale administrative de l'Egypte, a abrité, du 26 au 30 janvier 2025, les travaux de la huitième Réunion de haut niveau des présidents des Cours constitutionnelles et des Conseils constitutionnels africains et des pays arabes.

Cette grande session a démontré le rôle crucial de la constitutionnalité dans le développement des peuples africains. Au coeur des débats, Dieudonné Kamuleta Badibabanga, président de la cour constitutionnelle et du conseil supérieur de la magistrature de la RDC avec une contribution significative en termes de partage d'expériences de son pays en matière de contrôle de constitutionnalité en cas des circonstances exceptionnelles.

La réunion de la capitale égyptienne représente une étape importante dans la consolidation de la gouvernance constitutionnelle en Afrique, car elle a permis également d'échanger des idées et des pratiques sur la manière dont les systèmes constitutionnels peuvent soutenir le développement et la stabilité dans un contexte souvent marqué par des crises politiques et sociales.

Dieudonné Kamuleta Badibabanga s'est distingué lors de cette rencontre à travers sa direction du panel sur les dispositifs juridiques en période exceptionnelle. Son intervention a non seulement mis en avant l'importance de la protection des droits et libertés dans la gestion des crises, mais également souligné les défis uniques auxquels la RDC fait face, notamment la continuité de l'État de siège et les troubles persistants à l'Est du pays. En partageant les expériences vécues durant la pandémie de COVID-19 et l'état d'urgence, il a illustré comment le respect des principes constitutionnels peut guider les actions gouvernementales même dans les moments les plus critiques comme la crise sécuritaire aggravée par l'agression que connait le pays dans sa partie orientale suite à la convoitise de ses ressources minières par les pays voisins.

Selon le Président Kamuleta, la reconnaissance par le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et les échanges bilatéraux avec d'autres présidents de Cours constitutionnelles témoignent de l'importance croissante de ces dialogues pour renforcer les liens entre les nations africaines. Il est convaincu que ces discussions sont essentielles pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux politiques et juridiques qui affectent le continent.

A en croire Dieudonné Kamuleta, cette réunion a été une occasion précieuse pour les acteurs juridiques africains de s'unir autour des valeurs constitutionnelles, tout en cherchant des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. Le rôle des cours constitutionnelles dans le développement durable des sociétés africaines ne peut être sous-estimé, et il est impératif que ces instances continuent à oeuvrer pour la protection des droits fondamentaux et la promotion de l'État de droit.