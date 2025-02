Afrique: Africa Mining Indaba - Afreximbank invite les mineurs africains à prendre des mesures audacieuses

L'Afrique doit prendre des mesures audacieuses pour s'approprier ses ressources, créer des emplois et construire des industries qui assureront la prospérité des générations futures, a déclaré la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) aux dirigeants africains, aux décideurs politiques, aux leaders de l'industrie minière et aux partenaires mondiaux lors de l'African Mining Indaba 2025 qui se tient au Cap (3 au 6 février), en Afrique du Sud, dimanche dernier.

Dans un discours liminaire prononcé lors du symposium ministériel de l'Indaba, Denys Denya, premier Vice-président exécutif du Groupe Afreximbank, a fait valoir que le continent se trouvait à la croisée des chemins et pouvait soit continuer à exporter sa richesse et rester un acteur marginal de l'économie mondiale, soit prendre des mesures audacieuses pour s'approprier ses ressources. Il a fait observer que « si l'industrie minière mondiale a généré environ 1 700 milliards de dollars US de revenus en 2023, la part de l'Afrique dans cette richesse de l'Afrique reste disproportionnellement faible ».

« Notre continent extrait les matières premières qui alimentent les industries mondiales, mais on estime que nous conservons aussi peu qu'entre 4 % et 20 % de la valeur totale de nos minéraux en raison d'un traitement local minimal et d'un développement limité en aval. Conséquence ? Perte d'opportunités économiques, exposition à des cycles volatils des matières premières et dépendance persistante à l'égard des marchés extérieurs pour les produits raffinés dérivés de nos propres ressources ».

« Le choix est le nôtre. Le moment est venu d'agir. Gouvernements, institutions financières, investisseurs et acteurs de l'industrie, travaillons ensemble pour construire une Afrique où l'exploitation minière n'est pas seulement une question d'extraction, mais aussi de transformation, d'innovation et de création de richesse », a déclaré M. Denya.

« L'Afrique dispose des ressources, du potentiel commercial et des cadres stratégiques nécessaires pour passer d'un continent dépendant des ressources à une puissance industrielle. Toutefois, la réussite dépendra de l'action audacieuse et décisive de toutes les parties prenantes. Les décideurs doivent mettre en oeuvre des réglementations claires et exécutoires qui imposent la création de valeur ajoutée locale et créent des environnements favorables à l'investissement. Les investisseurs du secteur privé doivent accroître leurs capitaux et leurs technologies en vue de développer des installations de transformation, de raffinage et de fabrication ». Inverser cette tendance exigeait une action audacieuse et coordonnée, a-t-il soutenu. « Nous devons aller au-delà de l'extraction et investir dans le raffinage, la fusion et la fabrication de pointe. Les pays africains doivent accroître leur capacité de traitement locale des minéraux tels que la bauxite, le lithium, le cobalt et le minerai de fer ».

« Nos politiques minières doivent également donner la priorité aux normes environnementales, sociales et de gouvernance, en veillant à ce que l'exploitation minière profite aux communautés plutôt que de les déplacer », a-t-il déclaré ; ajoutant que cette approche permettrait de créer des millions d'emplois qualifiés pour les jeunes et de réduire la dépendance à l'égard des marchés mondiaux volatils tout en renforçant le commerce intra-africain.