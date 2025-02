Congo-Kinshasa: Léopards - Meschak Elia commence les entraînements avec Nantes, son nouveau club

L'ailier droit des Léopards de la République Démocratique du Congo, Meschak Elia, a effectué sa première séance d'entraînement avec son nouveau club, le FC Nantes Première division française, sous l'oeil vigilent de son entraîneur, le Français Antoine Kombouaré.

«J'ai hâte de commencer à jouer, de faire plaisir au public. Il faut qu'on aille de l'avant. « Je peux jouer sur toute la ligne d'attaque, à droite, à gauche. A partir du moment où je suis en position, d'accélérer, dribbler, de faire la passe ou marquer, je suis heureux. Ma vitesse et mon sens du but peuvent faire des différences », a déclaré Meschak Elia.

Le club français, 14ème au classement du championnat français avec 21 points, en 20 matches, s'est dit content de se procurer de l'international congolais qui portera le dossard n°17 : « en toute fin de mercato, le FC Nantes, les Young Boys de Berne et Meschack Elia sont parvenus à un accord pour l'arrivée de l'attaquant congolais en prêt avec option d'achat pour les six prochains mois. Le nouveau numéro 17 des jaunes et verts est un attaquant polyvalent de 1 m 73, rapide, technique et fin dribbleur. Sa capacité à éliminer l'adversaire ainsi que son habileté face au but, en font un atout redoutable pour le FCN », a-t-on lu.

Né le 6 août 1997 (27 ans) à Kinshasa en République démocratique du Congo, Meschack Elia est formé à l'AF Jogari puis au CS Don Bosco. En 2016, il signe dans le Tout Puissant Mazembe avec qu'il a joué 38 matches et marqué 7 buts. En 2020, il s'envole pour l'Europe et s'engage avec l'équipe suisse des Young Boys de Berne. Il participera à 200 matchs et inscrira 43 buts avec le club de la capitale suisse.

Avec les Léopards de la RDC, Meschack Elia compte 46 sélections et 9 buts.

Elia Meschack retrouve donc un club où son compatriote Moutoussamy a fait la pluie et le beau temps : « je suis très content d'être au FC Nantes, ça fait longtemps que je souhaitais venir ici, vraiment je suis très heureux. Mon ami et coéquipier en équipe nationale Samuel (Moutoussamy) m'a beaucoup parlé du club. J'ai aussi discuté avec le coach, tout était réuni pour que je vienne ici », a-t-il ajouté.